路見溺水他脫到剩內褲跳水救命　獲救小鹿狂送愛的電波

▲路見小動物溺水，馬克毫不思索直接跳下水救命。（圖／翻攝自Facebook／Jaygeorgetommy Tonk）

寵物小組／綜合報導

人類和其他動物共享一個地球，生命應該是沒有分別、同等重要的，27歲的馬克（Marc Headon）最近救了一條小生命，上傳到臉書後，超過100萬人朝聖，大讚他的善意舉動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

事件發生在英國林肯郡的薩克斯爾比，馬克和同事傑米正駕車行經一處運河，當時才剛下過一場暴雨，運河水位漲得極高，馬克瞄到運河裡有個小黑影正在載浮載沉，他們趕緊下車查看，發現是一隻溺水的小鹿。

請繼續往下閱讀...

▲幸好小鹿救上岸之後，並沒有大礙。



馬克當下快速決定，他要救那隻鹿，他立刻脫掉身上衣物、只穿著內褲和襪子就跳下水，在傑米錄下的畫面中，好不容易救上岸的小鹿渾身發抖，馬克趕緊用毯子把牠包起來，之後兩人合力把小鹿送到林肯動物之家，才確定自己救下了一條珍貴的小生命。

事後馬克回憶，「當時我注意到牠在掙扎，我只是跳進河裡把牠拉上來，試圖幫助牠保持溫暖。」兩段影片累計吸引了100萬觀看次數，雖然馬克的義舉受到許多網友稱讚，但專家提醒，跳入冰水救援的行為非常危險，不建議隨意模仿。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲馬克跳進冰水裡的英雄舉動，受到許多人的讚揚。