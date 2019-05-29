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太聰明！　萌犬「香菜」迷路　主動到警局報案「找主人」

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▲屏東枋寮警分局協助狗兒找到主人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東枋寮警分局協助狗兒「香菜」回到主人懷抱。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

迷路狗兒好聰明，日前一隻名為「香菜」的狗狗疑似迷路，凌晨跑到派出所內趴著休息，讓警員驚訝「沒想到狗狗迷路也懂得報案！」直誇牠相當機靈。警員當起臨時狗保母，並幫忙張貼「尋主啟事」，經過1天也順利聯繫到主人。

▲屏東枋寮警分局協助狗兒找到主人。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲毛小孩「香菜」。

枋寮分局佳冬分駐所警員杜育維、陳昱戎於日前值勤時，突然有一隻小狗跑進值班台，眼神彷彿在說「我迷路了，我要報案」，杜員趕緊拿水和自掏腰包買飼料給牠填飽肚子。由於這隻狗帶著項圈、毛色相當乾淨，警員研判可能是不小心走失，趕緊在網路上發布消息，希望能幫牠找到主人。

等待主人期間，聰明的狗狗開心在所內趴趴走，看到員警很忙時，就乖乖趴在值班台發呆，若見到警察「哥哥」、「姐姐」們有空了，就會撲向前找人玩，大家被牠逗得超開心，瞬間沖淡了派出所嚴肅的氣氛。

狗主人從社群媒體得知訊息，趕到派出所確認這就是走丟的「香菜」，心疼地把牠抱進懷裡直說「本來以為找不回來了，沒想到還能找到」，並對於狗狗自己跑進派出所找警察幫忙大感神奇，警員笑稱「牠走失了，也懂得向警察求助。」

狗主人說，當天帶了「香菜」和另一隻狗外出，「香菜」走失，本想會自己回家，沒想到牠到派出所「求助」，感謝警方幫忙。

枋寮分局長黃國源表示，民眾的每件小事都是警察的大事，狗狗也不例外，佳冬所杜、陳2員熱心幫忙，展現員警的服務熱忱，提升警察的正面形象

關鍵字： 屏東枋寮警察主人

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