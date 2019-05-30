我怎麼在這裡？狐狸瞪眼卡垃圾桶　「嘴邊肉」阻礙救援

▲大家聚集救援卻頻頻失敗，狐狸一臉慌張。（圖／翻攝自RSPCA）



寵物小組／綜合報導

尼克你怎麼在這裡！英國倫敦高中Saracens High School老師一早到學校，就發現垃圾桶蓋在動，仔細一看上面卡著一隻黃色毛毛的動物，那正是一隻不斷掙扎的狐狸，大家想救卻無計可施，只好打電話請防止虐待動物協會RSPCA協助。

這隻可憐的狐狸卡在黑色垃圾桶蓋的洞裡，一顆頭露出來，瞪大眼睛神情非常驚恐，幸好及時被老師發現。經過的老師發現後，請同事們一起幫忙想把狐狸「推出去」，但是無論怎麼施力，頭還是牢牢地卡住，而狐狸也越來越緊張，大家便趕緊打電話向RSPCA求助。

請繼續往下閱讀...

▲肥嫩的嘴邊肉成了脫困的阻礙。（圖／翻攝自RSPCA）



RSPCA工作人員Mariam Adwan表示，「當時大家原本想把狐狸的頭推出蓋子，但是牠的嘴邊肉是最大的阻礙，一再嘗試仍無法成功，而可憐的小傢伙已經嚇壞了，我們必須盡快把牠救出來。」最後由救援人員扶住狐狸的頭，另一名人員用強力剪刀把垃圾桶蓋剪破，才讓狐狸毫髮無傷地掙脫。

學校老師認為，這隻狐狸是住在校園附近的狐狸家族成員之一，成功救援後便在棲地野放，「希望牠這次學到教訓，別再傻傻陷入窘境了！」

▼總算成功救援，不過狐狸也嚇壞了。（圖／翻攝自RSPCA）

