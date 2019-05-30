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凱渥名模訪「板橋動物之家」　公益推廣毛寶貝「認養不棄養」

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▲ 凱渥名模訪「板橋動物之家」 熱心公益推廣毛寶貝「認養不棄養」。（圖／新北市動保處提供）

▲ 凱渥名模王心恬訪「板橋動物之家」，熱心公益推廣毛寶貝「認養不棄養」。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

凱渥公司旗下名模藝人於30日至板橋動物之家體驗一日志工，利用休假期間，來到板橋動物之家參訪，期盼藉由熱愛毛寶貝的名模發起活動，將愛與溫暖回饋給動物之家毛寶貝，共同推廣「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，共同推廣新北市友善動物觀念。

凱渥許多名模藝人本身就有飼養毛寶貝，平時也非常關心動物相關議題，這次來到板橋動物之家參與志工體驗活動，這次有熱愛毛寶貝的王心恬、微笑殺手周家漢、廣告童星陳元豪等11名模藝人都特別撥空參訪板橋動物之家，藉此機會進一步認識流浪動物的收容環境。

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▲ 凱渥名模訪「板橋動物之家」 熱心公益推廣毛寶貝「認養不棄養」。（圖／新北市動保處提供）

▲ 凱渥藝人王心恬愛心參與動物之家體驗一日志工。

動保處表示，當日也與所內公關犬「小葳」及「小草」進行互動拍攝，希望藉由名模人氣增加收容動物曝光率，鼓勵民眾至動物之家認養犬貓給牠一個溫暖的家，也呼籲認養不棄養觀念，善盡飼主責任終養毛寶貝到老，參訪時，看到園區內自由奔跑的公關犬運動健將「小葳」、巨型萌犬「小草」，還有救援後收編的親人雞鴨。

凱渥公司的藝人陳元豪表示，自己平時就很熱愛狗狗貓貓，毛寶貝進入動物之家等待領養過程中很需要被照顧、被關愛，這次很高興能藉著這個機會到動物之家當志工，幫忙照顧流浪毛寶貝，帶著毛寶貝一起跑跑運動，為流浪動物盡一份心力。

▲ 凱渥名模訪「板橋動物之家」 熱心公益推廣毛寶貝「認養不棄養」。（圖／新北市動保處提供）

▲ 凱渥藝人蘇育惟（左）、林蔚廷（右）愛心參與動物之家體驗一日志工。

新北市長期以來致力於推廣各項動物保護政策，希望將「認養，不棄養」的飼養觀念向下紮根，自2015年3月起率先全國實施零安樂政策，至今已邁入第4年，為建立收容動物良好生活品質。

動保處推出各項配套措施，每年編列預算修繕轄內各動物之家收容設施，並添購寵物專用運動器材，增加收容犬隻運動場所，建立收容動物良好生活品質，動保員在餵養動物之餘，也加強毛寶貝與人互動訓練，培養其成為具專長的工作犬，進一步推行至農牧業、校園及獨居長者認養，成為守衛犬、陪伴犬、伴讀犬等增加多元認養機會。

▲ 凱渥名模訪「板橋動物之家」 熱心公益推廣毛寶貝「認養不棄養」。（圖／新北市動保處提供）

▲ 凱渥名模訪「板橋動物之家」 熱心公益推廣毛寶貝「認養不棄養」。（圖／新北市動保處提供）

▲ 凱渥名模大集合到板橋動物之家當志工。

動物之家每月認養出所未絕育犬貓也確實追蹤造冊管理，對於未達絕育適齡隻幼犬貓持續追蹤至其完成絕育，並加強進行認養後續電話訪查及不配合絕育民眾之後續裁處，這次也藉此機會邀請凱渥名模藝人打電話給動物之家認養民眾，訪問動物認養出所生活情形，一同推廣飼主責任及認養後追蹤關懷。

農業局長李玟表示，新北市積極推廣「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，今年度亦規畫動物保護網系列政策，持續建構動物保護醫院救援通報網、動物行動醫療站、生命教育中心及毛寶貝長照機構，讓新北市動物保護政策更趨完善，一步步提升動物生活福祉，持續向毛寶貝友善城市邁進。

▲ 凱渥名模訪「板橋動物之家」 熱心公益推廣毛寶貝「認養不棄養」。（圖／新北市動保處提供）

▲ 凱渥藝人周家漢愛心參與動物之家體驗一日志工。

▲ 凱渥名模訪「板橋動物之家」 熱心公益推廣毛寶貝「認養不棄養」。（圖／新北市動保處提供）

▲ 凱渥藝人黃語涵、江怡薇、林蔚廷、蘇育惟（左至右）愛心參與動物之家體驗一日志工。

▲ 凱渥名模訪「板橋動物之家」 熱心公益推廣毛寶貝「認養不棄養」。（圖／新北市動保處提供）

▲ 凱渥凱渥藝人王心恬（左）、林蔚廷（右），幫收容狗狗整理毛。

▲ 凱渥名模訪「板橋動物之家」 熱心公益推廣毛寶貝「認養不棄養」。（圖／新北市動保處提供）

▲ 凱渥藝人黃語涵嘗試餵狗。

▲ 凱渥名模訪「板橋動物之家」 熱心公益推廣毛寶貝「認養不棄養」。（圖／新北市動保處提供）

▲ 凱渥凱渥藝人周家漢、江怡薇，幫收容狗狗洗澡。

▲ 凱渥名模訪「板橋動物之家」 熱心公益推廣毛寶貝「認養不棄養」。（圖／新北市動保處提供）

▲ 凱渥藝人王心恬愛心參與動物之家體驗一日志工。

關鍵字： 新北凱渥板橋動物之家浪浪

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