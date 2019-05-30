這坨竟然是生物！保溫材料硬化害牠差點窒息　獸醫開挖救出小可愛

▲看到這個情景，實在很難相信裡面竟然有生物。（圖／翻攝自Facebook／St. George Veterinary Clinic）

寵物小組／綜合報導

在許多地方，人類生活圈和動物的棲地非常靠近，當我們害怕大型動物侵略家園的同時，我們也正在侵略其他小型動物的世界，最近加拿大有兩名少年及時救了小生命，過程非常驚險。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

事件發生在新布藍茲維省的聖安德魯斯市中心，兩個少年發現有一群人圍在一輛車旁邊，他們靠近觀察，才知道原來那裡有一隻小動物需要幫助，令人驚訝的是，那是一坨看起來完全不像是生物的東西，竟是一隻被工業用的建築泡沫包裹住的松鼠。

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▲獸醫花了一個小時，才把松鼠挖出來。



眾人研判，應該是小松鼠誤入了還沒乾燥完畢的泡沫，但泡沫曬太陽硬化、導致牠被困在裡面無法動彈。兩位少年知道事態嚴重、必須趕快處理，他們把松鼠放進紙箱，送到附近的獸醫診所，獸醫檢查發現松鼠還活著！立刻用藥用酒精、跳蚤梳，試圖把松鼠「挖」出來。

可喜可賀，最後花了一個小時，總算把小松鼠救出，費力的營救過程讓牠禿了好幾塊皮膚，又緊張又害怕的松鼠累翻了，睡了好幾個小時，清醒後才將牠野放回大自然家園。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲被開挖出來的松鼠累翻了，睡了一頓飽覺，就被野放回家。