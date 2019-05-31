ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

19歲少女懶到餓死1隻狗　另2隻只剩皮包骨走不動路

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲2隻狗都餓得不成「狗」型，精神狀況非常不好。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲2隻狗都餓得不成「狗」型，精神狀況非常不好。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國英格蘭達勒姆郡（Durham）一名患有精神疾病的19歲少女，不顧動物協會的警告養了3隻狗，結果讓1隻狗餓死，其餘2隻則是虛弱的走不動路。少女的行為讓她被判處12週監禁，緩刑18個月，並且10年之內不得再飼養動物。

據《每日郵報》報導，這名19歲少女患有精神病，無法正常的照顧寵物，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）去年9月曾建議她不要養狗，然而她絲毫不予理會並在此期間內養了第3隻狗。

請繼續往下閱讀...

RSPCA的調查員帕爾默（Garry Palmer）表示，今年1月到少女家時，透過窗戶發現屋中到處是狗大便和垃圾，其中有一隻白褐相間的狗死在沙發旁，瘦的只剩皮包骨，身旁則是一個被咬過的紙盒。

調查員還發現屋中有2隻嚴重營養不良的狗，分別是「布朗森」（Bronson）的羅威那犬跟灰色的勒車犬「吉普賽」（Gypsy）。當調查員進到家裡時，發現一桶油漆打翻在地面上，家中佈滿了垃圾，十分髒亂。帕爾默表示，少女的行為完全剝奪了動物的基本生活需求，那一隻死在沙發旁的狗也是他任職以來遇過最瘦的一隻。

倖存的兩隻狗很快地就被送往醫院治療，吉普賽經過調養後，體重在3周內增加了11.8公斤，現今被動物協會收養；然而布朗森因為過於虛弱，獸醫為了讓牠免於痛苦，只好進行安樂死。

少女在本月時坦承了3項罪刑，被判處12週的監禁，18個月緩刑，並且10年之內不得再飼養動物。此外，她還需支付515英鎊（約新台幣2萬元）的費用及罰款，同時接受20天的復康課程。

關鍵字： 英國達勒姆郡RSPCA虐狗餓死

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

咬斷繩子出門溜搭…狗狗一臉驚恐逃回家　嘴遭綑綁「腫..

「活體小白狗」擠娃娃機任人夾！　見爪子重重落下嚇得..

劇組被爆拍片虐狗「繩子綁住讓馬踢」！　小黃倒地掙扎..

影／父母班機險出事「14歲貓同時猝死」　她聽神明一..

玩到全身泥巴！黃金變黑金「躲巷口不敢回家」：媽媽別..

遇見藍眼異形！醫嘆：嚴重肺炎快死了…他拚命灌愛養出..

怎麼買那麼久...乖巧汪坐腳踏墊等主人　2千人見牠..

散步巧遇美容師　西施犬「驚恐瞪大眼」：夭壽你怎麼在..

16歲橘貓霸氣擊退2飢餓郊狼　女主人目睹嚇怕：差點..

出遊買紀念品…卻看上要被安樂死的狗　20分鐘後變1..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳..

真貓真事！塞乃喵演出插畫精髓　 輕聲呼喊飼主：來看..

跟著主人衝浪！怕水阿金愛上游泳　潛入湖底...髮絲..

汪陶醉坐搖搖車…全場牠最High　一旁弟弟笑容逐漸..

爸吃飯被盯哨...餵「雞肉」打發 汪姐看妹爽嚼空氣..

4柴躲貓貓當鬼找了好久找嘸人　瘋狂繞圈圈「鼻子壞掉..

母女開心玩球...後方爸自彈自唱　對下體彈吉他....

橘貓聽「拍床暗號」秒現身討摸 塞乃模樣網嫉妒：別..

自願當頭燈？孔雀直撲行進中汽車　嚇歪駕駛還肇事逃逸

失明奶貓被媽媽棄養…眼球全灰宛如幽靈　主人就是愛這..

遊奈良別摸小鹿！「沾人類氣味」就會被媽媽拋棄　獸醫..

19歲少女懶到餓死1隻狗　另2隻只剩皮包骨走不動路

影／太平島巨龜「導航」失效爬向內陸　海巡官兵送回海

厭世月月鼻孔塞水碗！狂吐泡泡「練憋氣」　網笑歪：二..

牠不是動物是家人！收容所浪汪陪同上課　激發孩童尊重..

利用完當垃圾丟！四肢變形、毛髮打結　白貴賓遭非法繁..

2汪爽坐乾媽車不走　親媽「車外大吼」無用：明天去辦..

小黑汪坐書桌前苦惱：這題怎麼算...　「無辜臉回眸..

不斷更新／林祖傑陽春砲炸裂　7局統一5：2兄弟

別人說話超白目！專家教「這樣做」怒氣秒消...你也..

黃捷收恐嚇信地址「中國高雄」：我怕的是統戰侵略民主

王淨「日文全忘光」流落街頭　大啖美食被虧是吃貨

減稅紅包真的有感！超過300萬申報戶可領退稅　超過..

楊晴自爆暗戀籃球隊隊長　空窗5年媽拿照片逼「相親」

鄭世雲行程忙翻「放棄名校」退學　經紀公司證實：他無..

法網／不敵歐洲聯軍　詹家姐妹無緣16強

本田圭佑出1萬日圓「招徒弟」　條件是：真心想拿世界..

自願當頭燈？孔雀直撲行進中汽車　嚇歪駕駛還肇事逃逸

寵物動物熱門新聞

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

萌汪坐腳踏墊等主人「職業饋桃」

散步遇美容師　汪驚恐瞪大眼爆笑

16歲橘貓擊退郊狼　女主人目睹..

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

狂男衝餐廳鬧事　警「放狗咬人」

10點還在睡？奴才被喵暴打討早..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

這坨竟然是生物！獸醫開挖救出小..

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

登山客遇碰瓷貓　牠爬起緊追臥倒

讀者迴響

熱門新聞

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

萌汪坐腳踏墊等主人「職業饋桃」

散步遇美容師　汪驚恐瞪大眼爆笑

16歲橘貓擊退郊狼　女主人目睹..

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

狂男衝餐廳鬧事　警「放狗咬人」

10點還在睡？奴才被喵暴打討早..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

這坨竟然是生物！獸醫開挖救出小..

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

登山客遇碰瓷貓　牠爬起緊追臥倒

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡..

最新影片

更多

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳起...網驚：太有才

真貓真事！塞乃喵演出插畫精髓　 輕聲呼喊飼主：來看我吃飯～

跟著主人衝浪！怕水阿金愛上游泳　潛入湖底...髮絲散發「仙氣粉紅光」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面