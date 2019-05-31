19歲少女懶到餓死1隻狗　另2隻只剩皮包骨走不動路

▲2隻狗都餓得不成「狗」型，精神狀況非常不好。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國英格蘭達勒姆郡（Durham）一名患有精神疾病的19歲少女，不顧動物協會的警告養了3隻狗，結果讓1隻狗餓死，其餘2隻則是虛弱的走不動路。少女的行為讓她被判處12週監禁，緩刑18個月，並且10年之內不得再飼養動物。

據《每日郵報》報導，這名19歲少女患有精神病，無法正常的照顧寵物，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）去年9月曾建議她不要養狗，然而她絲毫不予理會並在此期間內養了第3隻狗。

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RSPCA的調查員帕爾默（Garry Palmer）表示，今年1月到少女家時，透過窗戶發現屋中到處是狗大便和垃圾，其中有一隻白褐相間的狗死在沙發旁，瘦的只剩皮包骨，身旁則是一個被咬過的紙盒。

調查員還發現屋中有2隻嚴重營養不良的狗，分別是「布朗森」（Bronson）的羅威那犬跟灰色的勒車犬「吉普賽」（Gypsy）。當調查員進到家裡時，發現一桶油漆打翻在地面上，家中佈滿了垃圾，十分髒亂。帕爾默表示，少女的行為完全剝奪了動物的基本生活需求，那一隻死在沙發旁的狗也是他任職以來遇過最瘦的一隻。

倖存的兩隻狗很快地就被送往醫院治療，吉普賽經過調養後，體重在3周內增加了11.8公斤，現今被動物協會收養；然而布朗森因為過於虛弱，獸醫為了讓牠免於痛苦，只好進行安樂死。

少女在本月時坦承了3項罪刑，被判處12週的監禁，18個月緩刑，並且10年之內不得再飼養動物。此外，她還需支付515英鎊（約新台幣2萬元）的費用及罰款，同時接受20天的復康課程。