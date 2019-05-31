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玩具車衝過來！美洲獅一秒嚇飛　「逃生路線」超華麗

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寵物小組／綜合報導

個頭不小，膽子卻很小！俄羅斯這隻可愛的美洲獅「梅西（Messi）」看到電動玩具車朝自己移動過來，竟像看到甚麼「怪物」一樣，嚇得彈飛起來。牠先是跳到浴缸上，接著再繞過車子，快速地往浴室門口「逃生」，畫面十分逗趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Instagram用戶@l_am_puma日前分享這段影片，只見梅西端坐在浴室角落，似乎準備面迎擊「怪物」；不過，就在玩具車往前移動時，牠竟瞬間往旁邊的浴缸跳走，還不小心踩到浴缸裡的物品，發出了匡啷匡啷的聲響。幾天後，飼主又貼出另一段影片，這次梅西趴在浴室門口，似乎對眼前動來動去的玩具車比較熟悉了，但當車子開到牠面前時，牠還是齜牙裂嘴地哈氣，並起身向後倒退一步，最後還看著主人發出嗷嗷叫聲，似乎在「求救」。

梅西被車車嚇飛的影片po網短短1天，就累積近50萬次觀看和9萬個讚，網友們看了紛紛留言，「從沒看過貓咪跳這麼高，太厲害了」、「不管是甚麼體型的貓咪，果然都是貓啊」、「就是大貓沒錯」、「別嚇牠啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

請繼續往下閱讀...

梅西在幼年時被關在莫斯科的Petting動物園，成了任遊客摸摸和合照的玩具，但牠的身體不是很健康，除了有受過傷外，身形也比一般雄性美洲獅來得瘦小；無法回到野外生活的牠，在因緣際會下被主人瑪莎和薩沙從園區中認養出來，一家人住在普通公寓，每天餵牠吃肉製品，盡量補充各種營養。

為了使梅西更社會化，主人每禮拜帶牠去上「訓練班」4次，讓牠跟其他狗兒一起學習社交禮儀，而班上有些同學還比牠來得更大隻，也有些和牠體型差不多，例如：哈士奇。所幸經過主人的細心照顧與疼愛，梅西變得很親人、愛撒嬌，在家都不會破壞傢具，洗澡還會放軟身體給搓澡，然後主人也為牠貼心準備特製貓跳台。

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