開門見180CM驚喜...美洲獅開心「學狗汪汪叫」　網驚：工讀生出來！

▲美洲獅看到把拔帶聖誕樹回家，開心到像狗狗一樣「汪汪叫」！（圖／翻攝自Instagram帳號@l_am_puma）

寵物小組／綜合報導

還記得俄羅斯這隻可愛的美洲獅「梅西（Messi）」嗎？前年（2017）跨年前夕，梅西不小心將把拔剛布置好的聖誕樹弄倒了，也在對方「教訓」的時候，不斷撒嬌希望能得到原諒。逗趣的是，梅西去年一看到把拔帶棵高達將近180CM的聖誕樹回家，居然開心的「汪汪叫」，讓不少網友驚訝直呼「工讀生快出來！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶@l_am_puma在7天前PO出這段影片並註解，「讓梅西感到滿足的聖誕樹。」畫面中可見，梅西一聽到門被打開了，立刻走上前去查看；只見牠見到回家的是把拔，而且還帶著每年跨年時家裡會擺放的聖誕樹，忍不出發出開心的聲音，不過仔細一聽，居然是像狗狗一樣在「汪汪叫」。

在 Instagram 查看這則貼文 I_am_puma（@l_am_puma）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 8 日 上午 3:46 張貼



這段影片很快就被網友轉貼到各個寵物社團，不到7天的時間就累積了12萬次的觀看次數，許多人看完紛紛在底下留言說，「哇哇哇哇哇～好可愛啊」、「原來是狗狗阿，我還以為是美洲獅呢」、「就算是大貓也不該是汪汪叫阿？！」、「感覺好乖喔～就跟小朋友一樣」；同時也有不少粉絲在下面跟著一起汪汪汪，貼文氣氛十分歡樂。

梅西在幼年時被關在莫斯科的Petting動物園，成了任遊客摸摸和合照的玩具，但牠的身體不是很健康，除了有受過傷外，身形也比一般雄性美洲獅來得瘦小；無法回到野外生活的牠，在因緣際會下被主人瑪莎和薩沙從園區中認養出來，一家人住在普通公寓，每天餵牠吃肉製品，盡量補充各種營養。

在 Instagram 查看這則貼文 I_am_puma（@l_am_puma）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 9 日 下午 11:22 張貼

為了使梅西更社會化，主人每禮拜帶牠去上「訓練班」4次，讓牠跟其他狗兒一起學習社交禮儀，而班上有些同學還比牠來得更大隻，也有些和牠體型差不多，例如：哈士奇。所幸經過主人的細心照顧與疼愛，梅西變得很親人、愛撒嬌，在家都不會破壞傢具，洗澡還會放軟身體給搓澡，然後主人也為牠貼心準備特製貓跳台。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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在 Instagram 查看這則貼文 I_am_puma（@l_am_puma）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 28 日 上午 3:27 張貼

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