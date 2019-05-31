ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

牠不是動物是家人！收容所浪汪陪同上課　激發孩童尊重的心

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲毛小孩,寵物,狗狗,汪星人,陪伴,幸福,開心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

牠們不是動物，而是家人、朋友。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

寵物小組／綜合報導

動物是我們最好的朋友，甚至有時像家人般親密！台灣動物平權促進會每年舉辦巡迴講座，倡導動物平權教育，希望透過特色講座，激發孩童對動物生命的尊重，引起孩子守護動物的真心，產生對動物與自己生命的連結。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

協會每年定期舉辦巡迴講座，每場特色各有不同，例如，引導師生以「我想了解牠讓牠不在流浪」遊戲式的教學網站學習「動物福祉與家庭照養責任」，或者以「動物不是娛樂三部曲紀錄片」與孩子們宣講「幼年的動物被獵捕後，被迫訓練表演背後受虐、受苦的真相」讓大眾思考什麼樣的戶外教學場域，才能真正帶給孩童認知、情意的能力。

請繼續往下閱讀...

▲擁抱,女孩,狗狗,汪星人,寵物,毛小孩,陪伴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲透過特色講座，激發孩童想守護動物的真心。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

今年協會特別與台北市動保處合作，希望能讓收容所貓狗獲得被人認識、關愛的機會，由動保人員帶領狗狗到申請講座的學校，並帶入教育實作過程，讓師生觀察動物與我們一樣，能表現出主觀意識，並對外在環境保持觀察狀態。而這即是引導學童體會人與動物之間「平等性」的最好時機。

無論學校是否準備好推動校犬計畫，又或者師生家長能否接納一位新的動物家人，協會相信，「推動學校動保教育過程，已經將守護動物的種子耕種在孩子的心田，有一天，心中的種子會慢慢成長茁壯，開始長出給予關懷動物的力量。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲動物平權特色講座。（圖／翻攝自台灣動物平權促進會）

指導單位：臺北市動物保護處
主辦單位：台灣動物平權促進會
執行時間：108年6月~11月。
人 數：15人以上。
費 用：免費。
申請辦法
1.電郵主旨請寫申請單位全銜。
2.電郵內文請註明聯絡人姓名、電話、電郵。
3.申請場次、講座日期、時間、對象、人數。
來信電郵請寄至：taea@taeanimal.org.tw
聯絡人：台灣動物平權促進會 萬宸禎秘書長 0930-196008

▼更多精彩影音

關鍵字： 收容所浪貓浪狗動物平等

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／父母班機險出事「14歲貓同時猝死」　她聽神明一..

玩到全身泥巴！黃金變黑金「躲巷口不敢回家」：媽媽別..

遇見藍眼異形！醫嘆：嚴重肺炎快死了…他拚命灌愛養出..

怎麼買那麼久...乖巧汪坐腳踏墊等主人　2千人見牠..

散步巧遇美容師　西施犬「驚恐瞪大眼」：夭壽你怎麼在..

16歲橘貓霸氣擊退2飢餓郊狼　女主人目睹嚇怕：差點..

出遊買紀念品…卻看上要被安樂死的狗　20分鐘後變1..

狂男衝餐廳鬧事揚言「殺警犬」　警察只好「放狗咬人」

10點還不起床？　奴才被黑道喵「暴打討早餐」：我到..

兩貓隔窗相望2個月～流浪小橘老被大貓打　通訊行心疼..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳..

真貓真事！塞乃喵演出插畫精髓　 輕聲呼喊飼主：來看..

跟著主人衝浪！怕水阿金愛上游泳　潛入湖底...髮絲..

汪陶醉坐搖搖車…全場牠最High　一旁弟弟笑容逐漸..

爸吃飯被盯哨...餵「雞肉」打發 汪姐看妹爽嚼空氣..

4柴躲貓貓當鬼找了好久找嘸人　瘋狂繞圈圈「鼻子壞掉..

母女開心玩球...後方爸自彈自唱　對下體彈吉他....

橘貓聽「拍床暗號」秒現身討摸 塞乃模樣網嫉妒：別..

厭世月月鼻孔塞水碗！狂吐泡泡「練憋氣」　網笑歪：二..

牠不是動物是家人！收容所浪汪陪同上課　激發孩童尊重..

利用完當垃圾丟！四肢變形、毛髮打結　白貴賓遭非法繁..

2汪爽坐乾媽車不走　親媽「車外大吼」無用：明天去辦..

小黑汪坐書桌前苦惱：這題怎麼算...　「無辜臉回眸..

指定鏟屎官！3孤兒喵爬陌生人大腿求包養　得到抱抱就..

黃狗洗完澡門邊「眼泛淚光嗚嗚高歌」　網笑：牠在訴苦..

借朕吃一口...萌貓伸手偷魚遭逮！被阿嬤趕走「臭臉..

韓國旅遊照竟「多1顆頭」　網友放大愣3秒：天啊好毛..

「傲骨敵人」嚥氣前瞇眼寵溺笑　他裝沒看見卻「暗自懷..

凱道造勢六月一日登場　韓國瑜：明天有哪些可愛土包子..

美感爆棚的南瓜、芋頭冰蘇！韓式刨冰每碗藏「驚喜」餡..

中職／林煜清降二軍　富邦下周先發換人2選1

資金浮濫！一銀淨利差狂掉　衝外幣放款補回來

韓國瑜凱道造勢六月一日登場　《ETtoday新聞雲..

《電信管理法》立院三讀　5G頻譜可共網共頻

亞莉安娜「喉嚨像針刺」取消演出　身體出狀況原因⋯竟..

快訊／立法院三讀　監察院彈劾案一律採記名投票

夢幻新型態共享辦公室Kafnu　酒吧、健身房還能在..

日職／宋家豪戰軟銀9球後援1局　摘下第16次中繼成..

寵物動物熱門新聞

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

萌汪坐腳踏墊等主人「職業饋桃」

散步遇美容師　汪驚恐瞪大眼爆笑

16歲橘貓擊退郊狼　女主人目睹..

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

狂男衝餐廳鬧事　警「放狗咬人」

10點還在睡？奴才被喵暴打討早..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

這坨竟然是生物！獸醫開挖救出小..

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

讀者迴響

熱門新聞

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

萌汪坐腳踏墊等主人「職業饋桃」

散步遇美容師　汪驚恐瞪大眼爆笑

16歲橘貓擊退郊狼　女主人目睹..

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

狂男衝餐廳鬧事　警「放狗咬人」

10點還在睡？奴才被喵暴打討早..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

這坨竟然是生物！獸醫開挖救出小..

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡..

最新影片

更多

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳起...網驚：太有才

真貓真事！塞乃喵演出插畫精髓　 輕聲呼喊飼主：來看我吃飯～

跟著主人衝浪！怕水阿金愛上游泳　潛入湖底...髮絲散發「仙氣粉紅光」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面