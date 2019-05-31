牠不是動物是家人！收容所浪汪陪同上課　激發孩童尊重的心

▲牠們不是動物，而是家人、朋友。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

寵物小組／綜合報導

動物是我們最好的朋友，甚至有時像家人般親密！台灣動物平權促進會每年舉辦巡迴講座，倡導動物平權教育，希望透過特色講座，激發孩童對動物生命的尊重，引起孩子守護動物的真心，產生對動物與自己生命的連結。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

協會每年定期舉辦巡迴講座，每場特色各有不同，例如，引導師生以「我想了解牠讓牠不在流浪」遊戲式的教學網站學習「動物福祉與家庭照養責任」，或者以「動物不是娛樂三部曲紀錄片」與孩子們宣講「幼年的動物被獵捕後，被迫訓練表演背後受虐、受苦的真相」讓大眾思考什麼樣的戶外教學場域，才能真正帶給孩童認知、情意的能力。

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▲透過特色講座，激發孩童想守護動物的真心。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

今年協會特別與台北市動保處合作，希望能讓收容所貓狗獲得被人認識、關愛的機會，由動保人員帶領狗狗到申請講座的學校，並帶入教育實作過程，讓師生觀察動物與我們一樣，能表現出主觀意識，並對外在環境保持觀察狀態。而這即是引導學童體會人與動物之間「平等性」的最好時機。

無論學校是否準備好推動校犬計畫，又或者師生家長能否接納一位新的動物家人，協會相信，「推動學校動保教育過程，已經將守護動物的種子耕種在孩子的心田，有一天，心中的種子會慢慢成長茁壯，開始長出給予關懷動物的力量。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

指導單位：臺北市動物保護處

主辦單位：台灣動物平權促進會

執行時間：108年6月~11月。

人 數：15人以上。

費 用：免費。

申請辦法

1.電郵主旨請寫申請單位全銜。

2.電郵內文請註明聯絡人姓名、電話、電郵。

3.申請場次、講座日期、時間、對象、人數。

來信電郵請寄至：taea@taeanimal.org.tw

聯絡人：台灣動物平權促進會 萬宸禎秘書長 0930-196008

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