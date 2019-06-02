海關犬上班緊張！找訓犬員蹭腿撒嬌　隔壁老鳥這反應笑翻33萬人

▲工作犬趁著上班的空檔找訓犬員撒嬌，另一隻「老鳥汪」直接睡著XD（圖／翻攝自創意礦坑臉書粉專）



寵物小組／綜合報導

一眼看出菜鳥和老鳥的差別！日前一段工作犬的影片在網路上瘋傳，內容中是一隻海關工作犬剛到機場太緊張，走到訓犬員腳邊磨蹭撒嬌，想要討摸被安撫，似乎是還不適應上班環境。但鏡頭轉向角落，隔壁「老鳥汪」的反應超爆笑，極致的反差萌讓33萬人瞬間笑噴。

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影片中可以看到，一隻拉布拉多犬跟著訓犬員的腳步到提領行李的轉盤，眼神四處游移，接著把身體靠向訓犬員腳邊，搖著尾巴萌臉磨蹭，被摸摸頭馬上露出療癒的笑容，忙裡偷閒的模樣十分可愛，但幾秒鐘過後，鏡頭轉向角落，就看到另一隻工作犬直接在一旁趴睡，閉著眼睛進入忘我世界，偷懶的行徑都被清楚錄下來。

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2隻工作犬上班的「認真模樣」被分享到網路上讓許多網友笑翻，忍不住留言打趣的說，「喂，後面那位，你過份了」、「睡覺的是老鳥，巴結的是菜鳥」、「抓到了！公務員上班時間公然睡覺」、「很明顯是待退的XD」、「厲害，連狗狗都懂得打混摸魚」、「牠身上的槓多到可以玩迴旋鏢」、「後面才是最聰明的」。