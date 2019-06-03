老阿金剪指甲怕爆！美容師喬「魔法姿勢」　牠秒放鬆睡到腳滑

寵物小組／採訪報導

洗澡美容是許多狗狗共同的惡夢！一名寵物美容師日前分享一段可愛到不行的影片，這天她要幫一隻黃金獵犬MoMo剪指甲，喬好一個「魔法姿勢」，讓原本討厭被碰手的狗狗馬上饋頭，瞇眼睡到腳滑，輕輕鬆鬆就完成剪指甲的任務。

▲阿金剪指甲一定要饋頭在美容師身上才能安心。（圖／網友林慧茹授權提供，下同）



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▲烘毛中眼神死。

美容師林慧茹表示，MoMo是店裡的常客，洗澡很乖只是有點懶，平常不喜歡剪指甲，每次都要「大戰」半天才能完工。直到某一次偶然發現，當她彎腰露出頸椎的時候，MoMo會把頭饋上來，「可能是因為牠有年紀了，睡在我的頭上比較安心，就乖乖的讓人剪指甲」，後來就維持這個姿勢整理指甲，好幾次牠還睡糊塗，腳滑差點摔倒。

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▲MoMo洗澡的時候其實很乖，只是不太喜歡剪指甲。

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許多網友看完MoMo超狂睡姿之後，紛紛留言笑說，「會不會太好睡了XD」、「天啊真的睡著了」、「剛剛還在掙扎，竟然可以秒睡著？」、「好乖喔～我們家的都不肯剪」、「這位美容師等一下會不會落枕」、「當美容師真不容易」、「美容師肩膀好酸...幫QQ」。