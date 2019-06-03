7歲女童想領養秋田犬遭狠咬！手術3小時縫1000針　惹安樂死激辯

實習記者陳妙津／綜合報導

美國一名7歲小女孩近日和家人一起造訪南加州河濱郡某私立動物收容所，打算收養一隻狗，但正當她和一隻2歲秋田犬玩耍時，卻遭兇性大發的狗狗攻擊，直到被父母及聞聲趕來的工作人員拉開，導致女童送醫後經歷3小時手術，共縫1000針。聽證會最快將在3日裁決是否將安樂死惹禍秋田犬。

據NBC報導， 7歲女童上（5）月26日中午和家人一起前往動物收容所，與考慮領養的2歲公秋田犬一起玩耍，但意外卻忽然發生，秋田犬猛撲向女童，並狠咬住她的臉，導致女童送醫緊急手術3小時，共縫了1000針。

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▲7歲女童和秋田犬玩耍時被狠咬，因此手術3小時縫了1000針。示意圖。（圖／視覺中國CFP）



據了解，惹禍秋田犬2月時自洛杉磯地區被救援到收容所。但目前收容所人員拒絕將已被隔離的狗狗安樂死，因為「牠從未有過傷人舉動」。而且據收容所人證表示，事發當時女童不顧父母警告，把臉湊近犬隻。

而據KABC報導，這也是近年來私人動物收容所第5次嚴重咬傷事故。聽證官則已經聽取了相關證詞，最快將在3日宣判秋田犬是否要被安樂死。動物服務總監Allan Drusys則表示，「我們必須保護大眾免於不適合收養狗種的傷害，雖然我們尊重所有救援團體，但更重要的是，某些品種可能不是適合寵物，特別是對於有孩子的家庭。」