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蛇類現蹤高峰期！半年捕捉千次　動保推2概念：其實牠們更怕人

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▲▼蛇類現蹤高峰期！半年捕捉千次　動保推2概念：其實牠們更怕人。（圖／新北市動保處提供）

▲天氣逐漸炎熱，開始進入蛇類出沒的高峰期。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

天氣逐漸炎熱讓蛇類現蹤的機會大幅增加，新北市動保處今年截至5月底，已累計近千餘件的蛇類捕捉通報，數量相當驚人，尤其是住家環境鄰近山區，堆放雜物處更容易引來野生動物棲息。動保處也特別呼籲2大概念，遇到蛇類保持安全距離、繞路避開即可，其實牠們更怕人類。

▲▼蛇類現蹤高峰期！半年捕捉千次　動保推2概念：其實牠們更怕人。（圖／新北市動保處提供）

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▲台灣原生的眼鏡蛇。

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端午將至，傳統上除了划龍舟、包粽子、掛香包艾草、正午立蛋等民間習俗外，還有「五毒醒，不安寧」的說法，其中就屬蛇類最吸引大家注意。動保處常接到有蛇進入住家，需要派員前往捕捉的通報，近日也有民眾陳情在河濱公園的區域發現有蛇出沒，但這類地區往往周遭就是緊鄰自然環境，當動保處人員前往時，蛇隻早已逃逸無蹤。

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▲▼蛇類現蹤高峰期！半年捕捉千次　動保推2概念：其實牠們更怕人。（圖／新北市動保處提供）

▲住家雜物堆放過多，容易讓蛇躲藏。

而坊間常講的雄黃、石灰、鵝糞等防蛇聖物，實際上並無驅蛇效果，應是透過居家周遭的環境清潔維護，降低蛇類被吸引而來的意願。保持居家周圍的整潔、定期修剪花木，避免在室外堆放雜物、鞋櫃，都可降低蛇類前來躲藏的機會，若將垃圾、廚餘放置於戶外或是設置水池等，容易吸引鼠、蛙等蛇類食物的出沒，進而吸引蛇類前來覓食；在門下設置簡單的門檔或門檻，盡可能縮小進出屋舍的門縫空間，則可減少蛇類進入屋內的機率。

▲▼蛇類現蹤高峰期！半年捕捉千次　動保推2概念：其實牠們更怕人。（圖／新北市動保處提供）

▲雜草叢生的空地，若未整理也容易讓蛇進住。

動保處呼籲，若是在外與蛇相遇，只要保持安全距離，謹記打草驚蛇的概念，甚至是繞路避開即可，進入草叢或是踩入落葉堆前，簡單的以手杖、長樹枝探路即可避免遭蛇吻的危險，就算遇到毒蛇，也不用太過害怕，面對蛇類應保持理性，蛇類在抑制鼠類數量及提供生醫原料、維持生態系平衡上，均扮演不可或缺的角色。

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關鍵字： 高峰期捕捉怕人端午

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