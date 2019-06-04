狗哥被關廁所氣噗噗抗議　貓妹伸手開門失敗只好全程「坐陪」

▲貓妹妹看到哥哥被關廁所，全程坐在一旁陪伴。（圖／有點毛毛的／小梅森的窩Mason`s House提供）

寵物小組／綜合報導

瑪爾濟斯「小梅森」因為出門前不肯尿尿，被媽媽帶去廁所「閉關」，不料牠一直想出來，還氣得汪汪抗議。貓妹妹「香香」聞聲趕來關心，一度還想伸手幫忙開門，無奈光靠自己打不開，只好一直坐在門邊陪著哥哥，讓媽媽忍不住笑說，「真是兄妹情深啊！」

媽媽在臉書社團「有點毛毛的」分享粉絲專頁「小梅森的窩Mason's House」貼文，上頭寫道，3日去醫院前，小傢伙硬是不肯去尿尿，所以才帶牠去廁所，「把牠關在裡面，要牠專心尿一下！」沒想到，狗狗一直抓門，最後還生氣地斜眼吼媽媽抗議。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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貓妹妹十分關心狗哥哥的狀況，雖然沒辦法幫忙把門打開，仍是全程坐在門外陪哥哥。有趣的是，當小梅森生氣吼媽媽的時候，香香還無辜地看了媽媽一眼，似乎疑惑著「媽媽為何不幫哥哥開門？」這個畫面也讓媽媽感到愛犬和愛貓實在是「兄妹情深」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

網友們看了這段故事，也紛紛留言，「香香妹妹真的很挺哥哥」、「不是兄妹情深，而是有同一敵人哦」、「患難見真情」。但也有人開玩笑說，妹妹應該只是來看哥哥熱鬧的，「其實妹妹是想推手把門關緊一點」、「妹妹：哈，你這小子，也有今天啊！」

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