第一次見面就索吻！收容所員工愛上牠　傳親密照說服男友養貓

▲收容所女員工將她和貓咪的合照傳給男友，說服他養貓。（圖／翻攝自Instagram:thatdancat，下同）

寵物小組／綜合報導

緣分來了擋不住！澳洲有名女網友在收容所工作5年，本身非常喜歡貓咪，但一直沒有遇到合適的機會。直到她遇見一隻長毛橘貓唐恩，初次見面就被索吻，彷彿是勾動天雷地火般彼此喜歡，於是將他們的合照傳給男友，沒想到男友竟然也馬上同意。

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▲可愛的唐恩雖然驗出有貓愛滋，但家人們並不在意。

Reddit用戶parisburnscp在貼文中表示，她是個標準的貓奴，但礙於男友住的公寓禁止飼養寵物，因此她一直無法實現養貓的夢想。最近他們終於買了屬於自己的房子，收容所又正好安置一隻長毛橘貓，個性親人又穩定，而且很愛撒嬌，讓她非常喜愛，於是傳了他們的親密照給男友，順利讓唐恩成為家庭的一份子。

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▲▼唐恩回到家第一件事就是先收服爸拔。

唐恩被收編前被驗出有貓愛滋，但parisburnscp和男友完全不介意，因為他們知道這個病不可怕，而且也不一定會發病。唐恩回到新家馬上就適應環境，同時也把爸爸給收服，平常最喜歡靠在他身上撒嬌。現在已經看不到唐恩當初被送進收容所時的沮喪模樣，而是變成容光煥發的可愛主子，相信牠有家之後能過上一輩子的幸福貓生。

▲唐恩已經成為幸福的貓主子。



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