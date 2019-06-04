媽媽抱別隻貓！吃醋喵氣到飆罵「靠X」　飛機耳討拍：換我了

寵物小組／採訪報導

看到毛小孩為了自己吃醋，內心小花朵朵開！一名飼主日前分享，家裡的白底虎斑貓虎神是個小媽寶，這天牠看到馬麻抱著另外一隻黑貓，甜蜜蜜躺在床上玩耍，馬上打翻醋罈子，爆氣飆罵「靠X」，氣噗噗的模樣又可愛又好笑。

飼主林寶寶表示，5歲半的虎神是個活潑愛撒嬌的小男生，平常很愛回話表達意見。這天是虎神看到從台北回來的黑貓「北琪」，跑到床上霸占馬麻，窩在肚子上討摸，牠馬上走過來瘋狂抱怨，彷彿在說著，「快點離開我媽！換我討抱抱了」，飛機耳把北琪趕走。

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▲虎神看到馬麻被搶走馬上破口大罵。（圖／網友林寶寶授權提供）

林寶寶笑說，虎神雖然愛吃醋，但牠情緒來的快去得也快，好好的跟牠說話、摸摸牠安撫一下，讓牠感受馬麻的愛，馬上就可以釋懷忘記剛剛那一切，「北琪還是小孩子時，虎神其實很照顧牠的。」

▲▼虎神是個愛撒嬌的小男生。



林寶寶也提到，家裡2隻貓都是吃生食為主，「很多人擔心貓咪生食會不會比較兇，實際上是不會的，牠們也是很乖很愛撒嬌。」

▲虎神平常很照顧北琪。



影片分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，虎神吃醋的模樣讓許多貓友融化，「喵兒子：你幹嘛抱別隻貓？我問你，你幹嘛！」、「是在罵髒話嗎XD」、「都氣到學狗叫了耶哈哈哈」、「只有我聽的很像學狗叫嗎」、「貓兒子簡直氣炸」、「好重的醋酸味～」、「佔有慾好強」。

▲貓：媽媽只能愛我一個喔。

▲眼睛圓圓的好萌～



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