真的「超自然」！紀錄片揭：12隻羊裡有一隻是同志...任性拒交配

▲12隻羊裡面就有一隻是「同志」。(圖/pixabay)

記者錢玉紘/綜合報導

同志議題在人類世界時常引起許多爭論,但其實愛上同性別的現象在動物界是很自然的事。英國電視台「Channel 4」的新紀錄片「我的同志狗和其他動物」(My Gay Dog And Other Animals)就揭露了這個現象,例如在12隻綿羊之中,就有一隻是同性戀,不會和異性交配。



紀錄片中的數據顯示,12隻綿羊中就有一隻有同性戀傾向,公羊會拒絕與母羊交配繁殖,但是在殘酷的自然界裡,這樣的傾向卻替牠自己惹上麻煩,最後可能會因為沒有「利用價值」,被其他羊攻擊吃掉。綿羊育種公司「Innovis」的負責人瓊斯(Dewi Jones)表示,這個現象對商業行為來說是個大問題,「牠們只好被食物鏈淘汰」。



在紀錄片中的一段影片顯示,一隻公羊被放到30隻母羊群中,結果牠直接忽略所有的母羊,試圖想要逃到另外一群公羊身邊。美國奧瑞岡州健康與科學大學(Oregon Health and Science University)教授羅斯理(Charles Roselli)表示,羊是否為同性戀其實在子宮裡就已經決定好了,根據統計,大約有8%的綿羊是同志。

不只是綿羊,紀錄片中還揭露,許多不同種類的倭黑猩猩也會享受同性之間的「性歡愉」,例如母猩猩之間會互相摩擦乳頭或是生殖器,來化解衝突,另外狗或是獅子等動物也會有類似行為。倫敦大學學院的演化人類學教授索莫(Volker Sommer)表示,幾乎所有動物都會有同性及異性間的性行為,「這是個奇妙的世界」。

請繼續往下閱讀...

目前在神經學、化學或是行為學方面,都沒有合理的說法解釋動物間同性性行為,有的科學家認為可能是與在子宮內獲得的睾丸激素程度有關,但這個說法沒有獲得證實。另外也有科學家認為,雖然同性戀有違動物交配繁殖下一代的目的,但這些動物卻可以花更多力氣在照顧群體中其他的成員,也有助於族群的繁衍與生存。

▼「我的同志狗和其他動物」節目預告。