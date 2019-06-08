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真的「超自然」！紀錄片揭：12隻羊裡有一隻是同志...任性拒交配

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▲▼公綿羊。（圖／pixabay）

▲12隻羊裡面就有一隻是「同志」。（圖／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

同志議題在人類世界時常引起許多爭論，但其實愛上同性別的現象在動物界是很自然的事。英國電視台「Channel 4」的新紀錄片「我的同志狗和其他動物」（My Gay Dog And Other Animals）就揭露了這個現象，例如在12隻綿羊之中，就有一隻是同性戀，不會和異性交配。

紀錄片中的數據顯示，12隻綿羊中就有一隻有同性戀傾向，公羊會拒絕與母羊交配繁殖，但是在殘酷的自然界裡，這樣的傾向卻替牠自己惹上麻煩，最後可能會因為沒有「利用價值」，被其他羊攻擊吃掉。綿羊育種公司「Innovis」的負責人瓊斯（Dewi Jones）表示，這個現象對商業行為來說是個大問題，「牠們只好被食物鏈淘汰」。

在紀錄片中的一段影片顯示，一隻公羊被放到30隻母羊群中，結果牠直接忽略所有的母羊，試圖想要逃到另外一群公羊身邊。美國奧瑞岡州健康與科學大學（Oregon Health and Science University）教授羅斯理（Charles Roselli）表示，羊是否為同性戀其實在子宮裡就已經決定好了，根據統計，大約有8%的綿羊是同志。

不只是綿羊，紀錄片中還揭露，許多不同種類的倭黑猩猩也會享受同性之間的「性歡愉」，例如母猩猩之間會互相摩擦乳頭或是生殖器，來化解衝突，另外狗或是獅子等動物也會有類似行為。倫敦大學學院的演化人類學教授索莫（Volker Sommer）表示，幾乎所有動物都會有同性及異性間的性行為，「這是個奇妙的世界」。

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目前在神經學、化學或是行為學方面，都沒有合理的說法解釋動物間同性性行為，有的科學家認為可能是與在子宮內獲得的睾丸激素程度有關，但這個說法沒有獲得證實。另外也有科學家認為，雖然同性戀有違動物交配繁殖下一代的目的，但這些動物卻可以花更多力氣在照顧群體中其他的成員，也有助於族群的繁衍與生存。

▼「我的同志狗和其他動物」節目預告。

關鍵字： 同志綿羊紀錄片

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