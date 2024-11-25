花蓮動物保護志工再升級　寵物攝影、行為觀察訓練課程超實用

▲▼花蓮狗貓躍動園區邀請知名講幣講授寵物攝影及動物行為等課程，有25位志工參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

流浪動物的各面向議題，長久以來為社會大眾關心，花蓮縣狗貓躍動園區為培育縣內動物保護志工，強化專業知能，協助推展動物保護工作，於11月24-25日兩天辦理動物保護志工訓練，特別邀請國內知名「三牲工作室」攝影師、「會思考的狗行為獸醫師團隊」林瑋真獸醫師等講授寵物攝影及動物行為等課程，此次總計有25位志工參加。

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花蓮縣長徐榛蔚表示，隨著縣內公立動物收容所（狗貓躍動園區）落成啟用，縣府持續努力朝著將園區形塑成為陸域動物生命教育的基地，並廣邀對動物有興趣的民眾，能積極參與訓練，一同合作推廣生命教育。徐榛蔚說，志工是動物保護工作的重要參與者，增進公私合力的力量，共同打造更友善的環境，讓每個生命都被尊重與善待。

縣府農業處長陳淑雯指出，縣府每年均會規劃辦理動保志工訓練，不同於志工體驗活動著重在狗貓的照顧互動，此次志工訓練課程，包含室外實際操作課程，透過與狗貓的互動實作運用，提升志工對於新興寵物知識與技能，學以致用為家中的毛寶貝紀錄下美好的身影，而園區同仁在日後也可沿伸運用於往後的各項體驗活動，提高園區內狗貓曝光度及認養率，達到多贏的局面。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，此次志工特殊訓練課程，總計有25位民眾參加。課程內容除了簡介動物保護法等相關規範，讓志工和同仁能協助宣導解答並因應各類動保爭議外，也特別安排國內知名動物攝影的三牲工作室攝影師前來，分享「好動狗狗的上鏡秘訣」實戰經驗，傳授如何順應動物習性，拍出生動的動物照片；而「會思考的狗行為獸醫師團隊」林瑋真獸醫師講授狗貓情緒觀察、簡易訓練以及幼犬社會化訓練等內容。

此次有參加訓練的民眾分享，對於今日攝影師講授的動物拍攝技巧、畫面取景等非常實用，也是以往沒有注意到的；還有身具教職身分的參加者說明，除了自已本身喜愛犬貓動物外，對於上課的收獲經驗，也將更能有助於自身在教育工作上適當運用。

周黃得榮補充說明，園區於110年12月啟用迄今已將屆三年，今年再度與縣內在地紙藝師（自然曲現工作室）合作，在今年底將完成新的犬貓動物作品進駐，持續深化提升園區室內公共空間藝術感，也歡迎民眾預約前往園區認養犬貓動物，豐富彼此的幸福生活和生命。而園區也會持續辦理活動，包括114年的毛孩攝影比賽等，也歡迎各界民眾報名參加，邀請大家一同關心動物和尊重生命。

