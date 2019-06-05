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大象光靠「嗅覺」就聞出數量！　特異功能可以保命

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▲波札那宣布取消狩獵大象禁令，恐怕讓非洲 象的生存權更加惡化。圖為波國境內的非洲象。(圖／達志影像／美聯社)

▲大象非常聰明，牠們的長鼻子還有隱藏技能。（圖／取自免費圖庫pixabay）

寵物小組／綜合報導

大象的長鼻子是正字標記，而科學家發現，牠們的鼻子不僅有優異的嗅覺、能用來拾物，還會「數數」。紐約亨特學院(Hunter College)教授Joshua Plotnik用葵花子來測試，大象馬上就能選出數量最多的，「你我都無法一眼看出，大象卻聞得出來！」而這項技能或許也能「保命」。

Joshua Plotnik的團隊首先訓練大象分辨數量多寡，接著將葵花子裝入封閉的箱內，讓大象來選擇哪個數量多，而結果令人驚訝，「大象能區分裝有150個和180個葵花子的箱子，這是你我都很難用肉眼馬上看出來的。」

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這項研究也讓科學家思考，或許能在「人象衝突」中找到更好的解決方法，目前為了防止大象破壞、採食作物，大部分的農民使用通電柵欄、煙火等驚嚇驅趕方式，有些甚至會使用武力射殺，然而一旦知道大象能以嗅覺分辨哪邊食物多，就能用更溫和的方式，設法用氣味引開大象，避免無辜動物傷亡。

事實上利用氣味驅離大象的方法已經過證實，2018年科學期刊《當代生物(Current Biology)》曾發表，科學家利用蜜蜂的費洛蒙來驅離非洲象。

▼科學家希望能以溫和的方式降低人象衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大象,象。（圖／取自免費圖庫pixabay）

關鍵字： 大象嗅覺象鼻

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