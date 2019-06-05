完美示範「溫柔版獅吼」！　威風雄獅擺好架式…一開口秒破功

寵物小組／綜合報導

溫柔版獅吼功竟然在高雄壽山動物園上演！2頭看起來威風凜凜的獅子展現反差萌，隔空不斷向對方「喊話」，雖然表情和架式相當霸氣，但一開口馬上破功，完美示範小聲版的獅吼，看起來還有點像是呆萌的大貓咪。

壽山動物園4日在臉書PO出一段影片，一頭金色毛髮的獅子不斷對著遠處發出陣陣獅吼，鏡頭一轉，原來對面還有一頭深棕色毛髮的獅子在跟牠對話，兩頭獅一來一往隔空交流，和大家平時對獅子的兇猛印象有明顯反差，多了些逗趣的親民感。

▲兩頭獅子在聊天，似乎有很多話想和對方說。（圖／翻攝自Facebook／壽山動物園）



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網友搞笑地替牠們上字幕「左邊的大哥說：吼！頭毛就在少了還給我下雨，變禿怎麼辦…右邊的三弟說：大哥，我寧願用頭髮換取單身漢的自由，不說了，老婆的銳利眼光從後面掃過來…」、「下雨了，沒看到我的鬃毛都糾結了嗎！潤髮乳咧？」

雖然獅子可愛模樣吸引不少網友按讚，但事實上，壽山動物園近幾年陷入瓶頸，不僅遊客量減少，每年一隻動物的預算更是只剩下1.1萬元，再加上動物老化、缺少明星主角，前來參觀的民眾明顯大不如前。在經費與人力限制的情況下，園方仍積極上傳動物們的日常影片，希望透過網路吸引遊客再度上門。