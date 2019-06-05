活潑水獺Otto慘倒欄舍　園區悲報：遊客亂丟食物害死牠

寵物小組／綜合報導

水獺寶寶在大洪水中失去爸媽，被救援到美國田納西州野生動物保護園區Bays Mountain Park & Planetarium，卻因為遊客亂丟人類食物進欄舍而死亡，這讓極力救治的保育員和獸醫非常難過，園區公告此訊息後，網友也相當氣憤。

這隻死亡的水獺名叫Otto，2017年10月在一場洪水中失去父母，還是寶寶的牠被救援到Bays Mountain Park & Planetarium，原本長大後打算野放，但是Otto已經不怕人，最後便在保護園區生活。園方表示，Otto是一隻非常活潑的小可愛，「即使外面下雪，牠還是很愛在水池游泳、玩玩具。」

保育員5月30日發現，Otto虛弱底倒在欄舍，原來是有遊客丟人類的食物，Otto吃下肚後身體無法負荷，即使緊急送醫治療，隔天園方仍發布令人難過的消息，「Otto沒有撐過。」

請繼續往下閱讀...

Bays Mountain Park & Planetarium提到，「這就是我們堅持不要隨意餵食動物的原因，以這個例子來說，就對動物造成如此嚴重的傷害。」他們也說，悼念Otto最好的方法，就是冷靜、友善地教育其他人，隨意餵食動物有多危險。

許多人得知這個消息，焦急地為Otto祈禱希望平安度過，最後卻等到最傷心的結果。這並不是園內第一次發生遊客亂丟食物，曾經有隻叫做Belle的浣熊撿起遊客丟的汽水罐，造成鼻子割傷。