床被搶走阿金無辜求救！媽打氣：拿出氣魄來　結局讓百萬人歡呼

▲狗床被貓咪霸占，阿金無辜臉找媽求救。（圖／翻攝自UNILAD粉專，下同）

寵物小組／綜合報導

面對競爭對手氣勢不能輸！國外一名飼主日前分享一段逗趣影片，家裡的狗狗洛西非常懼怕貓咪印蒂。這天印蒂霸占了牠的狗床，捲曲的身體呼呼大睡，而洛西只敢遠遠來回踏步，飛機耳無辜臉求救，最後在馬麻的打氣下，終於把小惡霸給趕走！

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▲阿金只敢站在小床旁邊踱步。

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洛西的體型比印蒂整整大了好幾倍，但溫柔的個性常常被貓咪欺壓，為了讓牠們維持和平的相處模式，因此馬麻這次並沒有出面干涉搶狗床的作戰。影片中只見，洛西在床邊不停踱步，只敢遠遠的跑到隔壁的小床，絲毫不敢靠近自己的睡床，就怕被上面的小惡霸正面打臉。

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「洛西身為狗狗你不能讓貓咪把你踩在腳下，拿出你的氣魄，硬起來！」馬麻一邊幫忙加油打氣，一邊紀錄貓狗大戰的緊張氛圍，膽小的洛西三番兩次鼓起勇氣靠近，都被印蒂用貓掌攻擊，僵持了2分鐘之後終於順利奪回狗床！

▲阿金一靠近小床就被打臉。



這段勵志的影片分享出來之後吸引163萬名網友觀看，許多人紛紛歡呼的說，「狗狗實在太棒啦」、「靠自己的力量奪回狗床不容易啊」、「當隻狗狗就是要硬起來！」、「貓咪感覺是不想玩了才走掉XD」、「牠超怕被打耶哈哈哈哈」。

Cat Steals Bed From Dog 'Our cat constantly bullies our dogs out of their beds...' Shouldn't this be the other way around?

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