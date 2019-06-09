大眼米克斯卸妝變「微笑李榮浩」　千名網友笑噴：百變怪？

▲卸妝前是少女，卸完妝是搞笑藝人。（圖／有點毛毛的／網友王瀚琦提供）

寵物小組／綜合報導

眼神可以改變一個人，狗也是！飼主王瀚琦日前貼出自家愛犬「摳摳」的卸妝照，只見畫面中，原本有著一雙水亮大眼的摳摳，突然變成女版「李榮浩」，小小圓圓的眼睛像2粒芝麻，反差的長相讓第一眼看到的網友笑到併軌，「這是百變怪吧？」。

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▲這張照片其實是摳摳馬麻後製的～

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住在台中的摳摳原本是收容所裡的孩子，因為天生長相「老來等」，所以一直沒有被領養，直到飼主王瀚琦將牠接出來，才找到一個充滿溫暖的家，體重直線上升，而且還是超強小三，每次都黏在王瀚琦男友身邊，「路人看到摳摳這麼黏男友，都以為是我男友認養牠回家的！」

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這天馬麻在臉書社團「有點毛毛的」貼出一張可愛的後製圖並寫道，「不瞞你們說，這是摳摳卸妝後的樣子！」畫面中，摳摳的大眼睛被換成2個小黑點，雖然有著一樣的笑容，但甜美的臉蛋突然增添許多綜藝感，短短1天已經吸引2千多人按讚。

▲摳摳貴婦躺。

許多網友看完紛紛留言笑說，「怎麼這麼好笑又可愛」、「媽媽不要亂玩狗狗啦」、「可惡，剛好在坐火車差點爆笑出來」、「其實摳摳是百變怪」、「有點可怕QQ」、「隱形眼鏡很重要！」、「你一定是嫉妒小三才會這樣做」。

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