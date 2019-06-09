牛仔褲當貓抓板！　喵設計師「雙手狂啪」直接獲得一件潮破褲

▲貓咪認真抓牛仔褲。（圖／有點毛毛的／飼主鐘婷婷）

寵物小組／綜合報導

貓奴們家中一定會備有貓抓板，不過主子賞不賞臉又是另一回事了。飼主鐘婷婷就分享一段影片，只見貓咪把牛仔褲當作貓抓板，在上頭認真抓呀抓，一陣子後就抓出了一個大洞，彷彿是時下最流行的破褲，讓人哭笑不得。

鐘婷婷將畫面上傳到臉書社團「有點毛毛的」並寫道，「家有時裝大師。」影片中，貓咪站在床上，奮力地往奴才穿在腿上的褲子猛抓，指甲與衣料纖維合奏出「啪啪啪」的聲音，最終的成果也沒讓人失望，褲子破得恰到好處，還留有藕斷絲連的刷破感，讓鐘婷婷笑說，「感恩大師，讚嘆大師，這件有大師加持一定大賣。」

請繼續往下閱讀...

▲牛仔褲變成破褲了。（圖／有點毛毛的／飼主鐘婷婷）

網友們看了也紛紛留言，「時尚大師」、「多麼堅定的眼神啊」、「藝術家的執著眼神！」、「可以幫我設計一件嗎」、「蝦咪攏抓大師最新力作」、「大師創作，全神投入」；也有許多人關心奴才的膝蓋，「膝蓋還撐得住嗎」、「妳的膝蓋還健在嗎」、「再抓下去就不是破洞而是破皮了」。

磨爪除了能幫助貓咪脫落老廢指甲層，更重要的是「紓壓功能」，可以讓主子降低平日所累積的焦慮或無聊感。此外，因為貓咪前腳掌有著「隱藏汗腺」，因此可以藉由磨爪留下氣味，有標記領土、宣示主權的作用喔！