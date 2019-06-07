黑貓遭弓箭「穿臉插肩膀」倒路上　搶救後奇蹟生還！　

▲ 黑貓羅賓被15公分長弓箭射穿肩膀 。（圖／翻攝自RSPCA，下同。）

國際中心／綜合報導

英國萊斯特郡（Leicestershire）近期有一隻5歲大的黑貓，被路人發現倒臥在街道上，左肩上還插進一根6英吋長（約15公分）的弓箭，連身體也差點被刺穿，幸運的是，黑貓在接受治療後，奇蹟似的復原成功，但兇手至今仍下落不明。

根據英國《獨立報》報導，這隻5歲大的黑貓叫羅賓（Robin），在4月28日被人發現遭弓箭刺穿後，趕緊送到附近動物醫院治療，並通知英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）前來協助。協會成員卡爾（Karl Marston）氣憤地表示，「很明顯是故意拿弩射擊的，把弩架在牠的肩上，還射穿臉頰。」

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幸運的是，在醫生透過手術取出15公分長的弓箭後，黑貓成功脫離死亡，沒有其他嚴重的傷勢，卡爾驚訝地說「這是奇蹟」。目前，由於羅賓身上沒有晶片，無法判定有沒有主人，因此協會已經在開始為羅賓找新家，但因為羅賓患有貓免疫缺陷病毒（FIV），所以新主人家中只能飼養一隻貓。

▼ 羅賓接受治療後已恢復健康，目前協會正在為牠找新主人。

此外，協會還沒找到傷害羅賓的兇手，卡爾呼籲大眾提供有關當天的資訊，並隨時都可以和協會聯繫，「任何想要傷害或殺害貓的兇手都令人噁心」。此事曝光後，許多網友看到羅賓體內的箭後紛紛表示不捨，「到底是誰那麼殘忍，敢對一隻貓下毒手」、「太誇張了，這樣竟然還活得下來」、「兇手該死」、「難道貓真的有九條命嗎」。