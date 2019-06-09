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「牠們比貓熊更珍貴！」　台灣黑熊罕見登CNN頭條：沒人確定現在剩幾隻…

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▲▼南安小黑熊。（圖／台灣黑熊保育協會提供）

▲黃美秀估計，台灣現在剩下200至600頭黑熊。（圖／台灣黑熊保育協會提供）

國際中心／綜合報導

台灣黑熊罕見登上CNN頭條版面，不過內容是在講述黑熊瀕臨絕種的困境，報導形容台灣「曾經是大量黑熊的家園，如今沒有人知道究竟剩下幾隻。」黑熊媽媽黃美秀表示，非法狩獵和土地開發幾乎快把黑熊趕盡殺絕，她估計台灣剩下200到600頭黑熊，「如果國家沒有能力保護牠們，更不用談保護其他弱小的野生動物了。」

據CNN報導，外媒曾經來台北木柵動物園觀察過，有遊客告訴他們「台灣黑熊比貓熊更珍貴，牠們很有可能快滅絕了！」屏東科技大學野生動物保育研究所副教授，即人稱「黑熊媽媽」的黃美秀受CNN訪問時提到，在20世紀初期，從海拔100公尺處就能發現台灣黑熊的身影，如今要到海拔1000公尺以上才有可能找到，「照理說低海拔地區才是黑熊適應的棲息地」，但隨著土地快速開發，黑熊不得不往上遷徙。

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▲▼南安小熊進行野放最後訓練。（圖／台灣黑熊保育協會提供）

▲南安小熊今年4月30日進行野放。（圖／台灣黑熊保育協會提供）

她也指出，雖然台灣黑熊已經被國際自然保護聯盟（IUCN）列入「易危物種（Vulnerable）」，但大家對牠的關注卻遠遠不及貓熊、亞洲象這些明星動物，對於保育黑熊的意識相當薄弱，「我覺得很慚愧，黑熊都已經快滅絕了卻沒人關心。」

多數人以為土地開發是造成黑熊瀕危的主因，其實「非法狩獵」是個更大的威脅。黃美秀表示，近幾十年熊隻的黑市交易相當猖獗，很多不肖商人會偷獵殺黑熊，取熊掌、膽囊等等部位製成中藥，從1990年代的資料來看，玉山國家公園遭獵殺的黑熊已經從22%飆升到59%。

黃美秀這幾年不斷推行黑熊的保育議題，包括先前南安小熊妹事件，喚醒不少台灣人對黑熊的關注，目前她的團隊大約有25名志工，一同在山上透過攝影機追蹤黑熊行蹤，希望盡最大努力守護僅存的台灣黑熊。

關鍵字： 台灣黑熊保育黃美秀

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