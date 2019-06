獅子生日遭「蛋糕砸臉」超驚慌　「救援團體」笑成一團

Each and every person in this video needs to have cake thrown in their face, every hour on the hour, for the rest of their lives. Why is it so hard to #BeKindToAnimals ? pic.twitter.com/JT0QSfEMLd

寵物小組/綜合報導

伊拉克庫德族自治區野生動物保護組織負責人Blend Brifkani幫獅子Leo慶生,卻突然將蛋糕砸在Leo臉上,獅子立刻驚慌失措不斷用手撥掉,而這時一旁的「動保人士」竟哄堂大笑。影片流出後,立刻在網路上造成瘋傳,不少網友譴責這樣的惡劣行為。

(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

影片中,保護組織幫救援獅子Leo慶生,Blend Brifkani卻在唱完歌後,將整個蛋糕砸在獅子臉上,還用另一隻手固定Leo的頭,害的獅子只能用臉全盤接受人類的「愛」。Leo被砸後也驚慌失措,不斷用爪子試圖將蛋糕弄掉,而在場的眾人不但沒有幫忙,反而哈哈大笑。

▲動保人士拿蛋糕砸獅子。(圖/翻攝自Twitter@@BiologistDan)

這段影片流出後,Blend Brifkani受到來自各地的嚴厲指責,他在Instagram帳號@blend_brifkani道歉,「我承認向獅子丟蛋糕是錯誤的行為,興奮的情緒佔據了我,我對我的錯誤感到抱歉。但我不是動物施虐者,我保證Leo目前非常安全,並將很快地會回到野外生活。」Blend Brifkani也表示,當初在野外發現弱小的Leo,因擔心沒辦法在野外長大,才會救助牠,提供安全的環境、醫療照顧,「直到牠長大,確保可以應付自己的生活時,就會讓牠回到野外。」

▲負責人經常在IG上貼出有關Leo的影片。

Blend Brifkani公開道歉也無法滅掉網友的怒火,有網友整理出他先前貼的影片,其中一則內容是Blend Brifkani向Leo砸雪球,砸完後同樣放聲大笑,雖然爭議性影片早已從Blend Brifkani的IG刪除,但種種行為依然讓網友無法諒解直呼,「不配當動保負責人!」

"Sheik" Blend. I think everyone in @Kurdistan despises the way you treat your "pet" lion. I'm getting dozens of videos of you abusing her. LIONS ARE NOT PETS! @PMBarzani and @qubadjt why do you allow it? RT. Tell the Kurdistan PM to stop him. pic.twitter.com/15SBmzVoSH