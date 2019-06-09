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獅子生日遭「蛋糕砸臉」超驚慌　「救援團體」笑成一團

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寵物小組／綜合報導

伊拉克庫德族自治區野生動物保護組織負責人Blend Brifkani幫獅子Leo慶生，卻突然將蛋糕砸在Leo臉上，獅子立刻驚慌失措不斷用手撥掉，而這時一旁的「動保人士」竟哄堂大笑。影片流出後，立刻在網路上造成瘋傳，不少網友譴責這樣的惡劣行為。

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影片中，保護組織幫救援獅子Leo慶生，Blend Brifkani卻在唱完歌後，將整個蛋糕砸在獅子臉上，還用另一隻手固定Leo的頭，害的獅子只能用臉全盤接受人類的「愛」。Leo被砸後也驚慌失措，不斷用爪子試圖將蛋糕弄掉，而在場的眾人不但沒有幫忙，反而哈哈大笑。

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▲▼中東動保人士拿蛋糕砸獅子。（圖／翻攝自Twitter@@BiologistDan）

▲動保人士拿蛋糕砸獅子。（圖／翻攝自Twitter@@BiologistDan）

這段影片流出後，Blend Brifkani受到來自各地的嚴厲指責，他在Instagram帳號@blend_brifkani道歉，「我承認向獅子丟蛋糕是錯誤的行為，興奮的情緒佔據了我，我對我的錯誤感到抱歉。但我不是動物施虐者，我保證Leo目前非常安全，並將很快地會回到野外生活。」Blend Brifkani也表示，當初在野外發現弱小的Leo，因擔心沒辦法在野外長大，才會救助牠，提供安全的環境、醫療照顧，「直到牠長大，確保可以應付自己的生活時，就會讓牠回到野外。」

▲負責人經常在IG上貼出有關Leo的影片。

Blend Brifkani公開道歉也無法滅掉網友的怒火，有網友整理出他先前貼的影片，其中一則內容是Blend Brifkani向Leo砸雪球，砸完後同樣放聲大笑，雖然爭議性影片早已從Blend Brifkani的IG刪除，但種種行為依然讓網友無法諒解直呼，「不配當動保負責人！」

關鍵字： 獅子蛋糕動物保護組織Leo

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