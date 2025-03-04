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餵養浪犬生小狗　他從桃園帶到鶯歌棄養「遭罰6萬元」

三鶯橋下棄犬。（圖／新北市動保處提供）

▲在橋下流浪的2隻小幼犬。（圖／新北市動保處提供）

記者李依融／綜合報導

新北市鶯歌區三鶯橋下的紙箱發現2隻幼犬，疑似遭到棄養，動保處鎖定涉案車輛，循線找到棄養人，對方表示餵養的流浪犬生下小狗，部分送養後聽說橋下有人在餵流浪犬，於是將小狗放在此處。

三鶯橋下棄犬。（圖／新北市動保處提供）

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▲棄養人將狗狗放在紙箱中棄置。（圖／新北市動保處提供）

新北市動保處獲報，在三鶯橋下發現裝著2隻幼犬的紙箱，動保員將小狗安置在板橋動物之家，確認健康情況良好，很快就被領養了。動保員調閱監視器畫面，循線找到棄養小狗的人，對方住在桃園市。行為人到案解釋，自己餵養一隻浪犬，不到1個月就生下小狗，由於無力同時餵養，因而將部分幼犬送人，聽說三鶯橋下有人固定會餵食浪浪，因此將2隻幼犬放在此處。

三鶯橋下棄犬。（圖／新北市動保處提供）

▲棄養人從桃園將狗狗放到此處。（圖／新北市動保處提供）

新北市動保處表示，此行為已違反動物保護法，車主被處以新臺幣6萬元罰鍰，並要求參與動保講習，同時請桃園市動保處了解狗媽媽的情況。動保處提醒，若發現流浪犬貓懷孕或已生育，應通報當地動物保護機關，請勿隨意飼養後又棄養。飼主也應為寵物完成絕育，避免過多生育無力照顧，違者將依動物保護法處以罰鍰。

三鶯橋下棄犬。（圖／新北市動保處提供）

▲健康活潑的小狗狗很快就被領養了。（圖／新北市動保處提供）

關鍵字： 新北市動保處棄養

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