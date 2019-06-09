柯基犬懶癌末期！散步到一半「躺地累癱」　飼主沿路抱回家

▲柯基犬累了就躺地，主人沿路抱牠回家。（圖／翻攝自Instagram:cobeethecorgi）

寵物小組／綜合報導

能坐就不站，能躺就不坐！新加坡一名飼主分享，家中的柯基犬扣比(Cobee)是隻懶癌末期的小狗，每次散步到一半都會自動「斷電」，躺在地上耍賴要討抱抱，無厘頭的行徑讓家人常常哭笑不得，只好將牠扛起來抱回家。

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▲▼笑容好療癒。

飼主經常在Instagram上分享狗狗的日常點滴，其中最讓人印象深刻的，就是扣比的招牌動作，躺在地板上耍賴，就連平時沒事也都是懶洋洋的趴在地上。3歲的牠雖然熱衷散步，但常常只有3分鐘熱度，雀躍奔跑一陣子之後，就會累癱在地板，像個小大爺般翻肚躺平，任憑主人怎麼拉，就是不願意站起來，飼主只好摸摸鼻子，沿路將牠抱回家。

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▲汪：散步好累喔～

飼主也提到，扣比是個貪吃的小男生，只要有食物，就會心甘情願的動起來，另外，也很喜歡跟其他狗狗交朋友，「但牠往往因為太熱情，讓狗狗感到困擾，還曾經鬧出不少笑話呢。」

這幾張扣比耍賴的照片被分享到網路上，逗樂無數人，許多網友紛紛笑說，「懶狗的極致」、「是腳短比較容易累嗎」、「我上班都累得跟柯基犬一樣」、「飼主表示無奈啊～」、「要散步的是主人還是狗？XD」。