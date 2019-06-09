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白柴嚴肅挺胸拍證件照！　「用力看鏡頭」變萌萌大小眼笑噴媽

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▲▼白柴嚴肅挺胸拍證件照！　「用力看鏡頭」變萌萌大小眼萌暈媽。（圖／有點毛毛的／網友張瑞家提供）

▲柴柴超認真看鏡頭，眼睛變成大小眼。（圖／有點毛毛的／網友張瑞家提供，下同）

寵物小組／綜合報導

證件照拍好拍滿！日前一名飼主分享自家白柴歐巴的逗趣照片，這天她隨手幫狗狗拍攝系列萌照，傲嬌的歐巴馬上在沙發上坐好，露出招牌的嚴肅臉，因為角度關係，一雙小小的眼睛看鏡頭看到變萌萌大小眼，逗趣的模樣瞬間把馬麻給笑噴。

▲▼白柴嚴肅挺胸拍證件照！　「用力看鏡頭」變萌萌大小眼萌暈媽。（圖／有點毛毛的／網友張瑞家提供）

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▲嚴肅表情100分。

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飼主張瑞家日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出照片並以狗狗的口吻寫道，「麻麻說拍證件照要抬頭挺胸，精神抖擻拍起來才會帥氣挺拔！」畫面中可以看到，歐巴露出招牌的厭世臉，聽到馬麻說要拍證件照，馬上坐得直挺，臉上沒有半點笑意，雙眼用力的看著鏡頭，認真到變成大小眼的模樣相當可愛。

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▲▼白柴嚴肅挺胸拍證件照！　「用力看鏡頭」變萌萌大小眼萌暈媽。（圖／有點毛毛的／網友張瑞家提供）

▲▼歐巴天生有著一張驗世臉，但其實是個愛撒嬌的小男生。

▲月底少給雞腿！「大哥汪」臭臉追討到廁所　媽傻眼：有必要嗎？。（圖／有點毛毛的／飼主張瑞家）

許多網友看完紛紛留笑說，「帥呆了歐巴」、「迷惑很多少女的心！」、「攝影師麻煩修個圖，本汪有點大小眼」、「申請良民證啦」、「臉也太嚴肅了～」、「大小眼也好可愛哈哈哈哈」、「歐巴是個表情包」、「坐超直挺XD真的像拍證件照」。

▲見爸吃飯硬饋頭！傲嬌柴被甩開怒斜瞪　下秒「小眼神」讓媽笑翻。（圖／有點毛毛的／飼主張瑞家）

▲汪：確定不分我一口嗎？（瞪）

關鍵字： 白柴挺胸看鏡頭大小眼證件照

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