離岸風電工程水下噪音　白海豚回音定位恐被遮蔽

記者陳玉／台中報導

總統蔡英文5月底到台中港離岸風電重件碼頭視察，強調將創造1兆元投資額、約有2萬個工作機會，帶動台灣經濟整體發展；對此，中華鯨豚協會秘書長李宗翰指出，海上工程打樁製造的水下噪音，會遮蔽白海豚回音定位功能，導致無法與同伴溝通、或母親與幼體走失，建議任何海上工程應「分域進行」，讓白海豚能有空間「避風頭」。

▲台中港離岸風電工程恐影響白海豚回音定位，保育團體建議「工程應分域進行」。（圖／台中海巡署提供）

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李宗翰表示，西部離岸風電施工6月已確定打2支樁，在水下打樁會發生大量噪音，廠商施作前應以施工地點往外推750公尺作為警戒區、若發現母子海豚則是1500公尺，白海豚若進入警戒區，應停止施工待其離去，不可擅自驅離，否則會觸及動保法。另施工時更應要分區域性，讓鯨豚有有地方可暫時躲避。

李宗翰說明，雖台灣目前沒有直接科學研究確定有鯨豚因施工噪音造成聽覺受損，但國外確實有例子；加上近10年來海洋污染、廢棄物及廢水排放造成海洋環境劣化，白海豚的食物來源相對減少，數量明顯遞減，近2年來僅剩不到70隻，若再遭受人類海事工程影響，減少速度可能會越來越快。

對此，海洋委員會海洋保育署表示，自去年起與民間合作推出「台灣白海豚保護專案」，今年更有「海上鯨豚觀察員」訓練計畫試辦中，透過訓練觀察員進行海上、水下觀測，預計訓練40位，8月後會有第一批人員，做為官方、保育團體的「耳目」全程監測，確保廠商有無落實鯨豚保護作為。

「不要犧牲任何一個海洋生物生存權」，李宗翰也說，除了海事工程，未來希望岸際工程也能透過鯨豚觀察員來把關，政府對於觀察員的證照、專業能力及實務經驗上，也可以有更完整的措施。