ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

離岸風電工程水下噪音　白海豚回音定位恐被遮蔽

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者陳玉／台中報導

總統蔡英文5月底到台中港離岸風電重件碼頭視察，強調將創造1兆元投資額、約有2萬個工作機會，帶動台灣經濟整體發展；對此，中華鯨豚協會秘書長李宗翰指出，海上工程打樁製造的水下噪音，會遮蔽白海豚回音定位功能，導致無法與同伴溝通、或母親與幼體走失，建議任何海上工程應「分域進行」，讓白海豚能有空間「避風頭」。

▲▼台中,白海豚。（圖／台中海巡署提供）

▲台中港離岸風電工程恐影響白海豚回音定位，保育團體建議「工程應分域進行」。（圖／台中海巡署提供）

請繼續往下閱讀...

李宗翰表示，西部離岸風電施工6月已確定打2支樁，在水下打樁會發生大量噪音，廠商施作前應以施工地點往外推750公尺作為警戒區、若發現母子海豚則是1500公尺，白海豚若進入警戒區，應停止施工待其離去，不可擅自驅離，否則會觸及動保法。另施工時更應要分區域性，讓鯨豚有有地方可暫時躲避。

李宗翰說明，雖台灣目前沒有直接科學研究確定有鯨豚因施工噪音造成聽覺受損，但國外確實有例子；加上近10年來海洋污染、廢棄物及廢水排放造成海洋環境劣化，白海豚的食物來源相對減少，數量明顯遞減，近2年來僅剩不到70隻，若再遭受人類海事工程影響，減少速度可能會越來越快。

對此，海洋委員會海洋保育署表示，自去年起與民間合作推出「台灣白海豚保護專案」，今年更有「海上鯨豚觀察員」訓練計畫試辦中，透過訓練觀察員進行海上、水下觀測，預計訓練40位，8月後會有第一批人員，做為官方、保育團體的「耳目」全程監測，確保廠商有無落實鯨豚保護作為。

「不要犧牲任何一個海洋生物生存權」，李宗翰也說，除了海事工程，未來希望岸際工程也能透過鯨豚觀察員來把關，政府對於觀察員的證照、專業能力及實務經驗上，也可以有更完整的措施。

關鍵字： 台中白海豚噪音海事工程

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

急著送哥姐上學「忍便」　回程「這一幕」讓媽狂催油門

海豹游太快！來不及剎車擠成「大餅臉」　還是一臉笑意

影／每隔2小時衝回家餵奶！客驚「怎麼沒狗味」　運將..

床被搶走阿金無辜求救！媽打氣：拿出氣魄來　結局讓百..

香菸是這樣來的　米格魯被迫日吸30根菸直到死亡

影／橘貓站流理台開櫃子...下秒掉出「巨無霸飼料」..

影／主委指著狗說不行！媽氣炸以為被嫌棄　聽完下一句..

影／海關犬上班緊張！找訓犬員蹭腿撒嬌　隔壁老鳥這反..

影／小橘貓「認定」男孩偷跟後面：當我鏟屎官！　最後..

孤兒貓被母狗愛上一秒領養　小臉驕傲抬高高：這是我馬..

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝..

違法不良繁殖場!利用完當垃圾丟 白貴賓四肢變形 毛..

怕爆剪指甲！美容師喬「魔法姿勢」　老阿金頭饋上來秒..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

賓士貓鬼祟偷看馬麻上廁所 對視2秒...「太臭」立..

蝙蝠貓掛欄杆倒栽蔥「跟尾巴打架」 自我娛樂技能一流..

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟..

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆..

汪挾持「藍色小朋友」低吼不鬆口　媽無奈：那拿去買餅..

螃蟹4ni？查水表卡在蓋子上 大屁股蟾蜍眼神死：快..

離岸風電工程水下噪音　白海豚回音定位恐被遮蔽

想用結界封住朕？小黑喵彈簧腿「一秒爆破」　越獄過程..

連假上班心情差...牠卻「開飛機耳燦笑」　網一句話..

失控萌妹狂嘟：聞我的大屁股　24kg汪驚慌抓門想逃..

前飼主嫌難教...2月大幼幼遭2度退養　即將送入收..

散步遭中大型惡犬攻擊　她為了救寵物狗慘遭咬傷身亡

遇到密醫...愛犬吃完藥「過敏休克」　飼主急送醫院..

小瘋狗草叢滾地挖出「超大魚屍」！網嚇：這是P上去的..

貓熊愛吃竹葉出現「綠色小精靈」！　保育員專車護送回..

媽寶歐告超愛跟！副駕駛座塞好塞滿　幾分鐘後嚇到「隱..

中職／中華隊捕手強力人選　林泓育被動參與

最貴海中Uber！搭一次台幣6萬5千　澳洲期間限定..

慧燈中學會考亮眼5A++9人　李彩禕摘下宜蘭區榜首..

中美貿易戰衝擊免驚　製造業第1季投資年增近3成創8..

婦人雙腳懸空坐頂樓外牆　警從後面熊抱…她放聲大哭

圖書館之父王振鵠辭世　國圖深表哀痛：將朝世界一流圖..

「60秒之後公開！」韓節目分1、2部的原因竟跟OO..

尤里安／正本清源？國軍救災服裝爭議

東京奧運門票6月26日台灣開賣　僅有3159張配票..

Smart智富／用槓鈴策略賺取債券穩定收益

寵物動物熱門新聞

柴「忍便」送哥姐上學　出現這幕

海豹游太快忘剎車　臉被擠扁超萌

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

震撼！　米格魯被迫日吸30根菸

橘貓偷巨無霸飼料　2千人驚呆！

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

孤兒貓有個狗媽媽　小臉驕傲抬高..

主人放任搭扶梯　博美腳丫遭捲入

孩子不能偷生！貓媽抱女兒撞臉了

「比貓熊更珍貴！」台灣黑熊登C..

禁獸醫配藥給毛孩？飼主：整人嗎

讀者迴響

熱門新聞

柴「忍便」送哥姐上學　出現這幕

海豹游太快忘剎車　臉被擠扁超萌

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

震撼！　米格魯被迫日吸30根菸

橘貓偷巨無霸飼料　2千人驚呆！

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

孤兒貓有個狗媽媽　小臉驕傲抬高..

主人放任搭扶梯　博美腳丫遭捲入

孩子不能偷生！貓媽抱女兒撞臉了

「比貓熊更珍貴！」台灣黑熊登C..

禁獸醫配藥給毛孩？飼主：整人嗎

橘貓想打新成員　見牠正臉定格了

最新影片

更多

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝視」：靠X下來！

違法不良繁殖場!利用完當垃圾丟 白貴賓四肢變形 毛髮打結癱路邊

怕爆剪指甲！美容師喬「魔法姿勢」　老阿金頭饋上來秒放鬆睡到腳滑

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

賓士貓鬼祟偷看馬麻上廁所 對視2秒...「太臭」立馬關門

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面