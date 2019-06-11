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橘喵遭棄養-40°C戶外「四肢壞死」慘切除　靠科技奇蹟重生

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（圖／翻攝自YouTube／Anna Liesowska）

▲原以為四肢被截肢的牠，可能很難得到幸福了，好在牠遇到了新主人。（圖／翻攝自YouTube／Anna Liesowska，下同）

寵物小組／綜合報導

如果明知把貓咪丟出門，牠絕對活不下來，那這已經不叫棄養，根本就是送死！俄羅斯日前發生殘忍棄養事件，有一隻遭棄養的貓咪被人發現在零下40度的戶外等死，而且全身被凍成冰棒，奄奄一息。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

可憐的貓咪被送醫後，因為四肢嚴重凍傷，只能先將四個腳掌截肢。雖然經過手術，貓咪暫時保住了小命，但這樣嚴重肢體缺陷，實在很難找到主人。正當所有人都以為牠的命運就是被送到收容所、接受安樂死時，牠奇蹟似地被愛上，又有了一個家，這全多虧一位好心的飼主。

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（圖／翻攝自YouTube／Anna Liesowska）

▲因為3D列印的義肢而奇蹟重生。

更棒的是，新主人不但不介意這隻貓咪的殘缺，還讓牠持續治療，甚至接受醫師建議，量身製作了3D列印做成的義肢。如今的牠不但適應良好，可以用新的腳四處趴趴走，甚至就像從未沒受過傷一樣活力十足。

據了解，這隻貓咪是俄羅斯第一隻四肢都裝上3D義肢的貓，未來若技術成熟，有望幫助更多殘缺的小動物找回行動能力。

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（圖／翻攝自YouTube／Anna Liesowska）

（圖／翻攝自YouTube／Anna Liesowska）

▲裝上新的義肢後，貓咪重新恢復了行動能力。

關鍵字： 俄羅斯棄養3D列印義肢

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