情侶登山遇1.5米高母熊撕咬小腿　全靠打眼睛脫離險境

▲情侶登山時遭遇母熊攻擊，男子右小腿被硬生生地咬下一大塊肉，腿也多處骨折。（免費圖庫／Pixabay）

國際中心／綜合報導

德國26歲男子鮑爾（Andi Bauer）上月時於羅馬尼亞的喀爾巴阡山脈（Carpathian Mountains）徒步旅行，期間卻遭到一隻母熊襲擊，結果右小腿被硬生生的咬下一大塊肉，就在被熊拖走時聽取女友布思（Lara Booth）的建議，ˊ攻擊母熊的眼部，最終幸運地從熊口下逃離出來。

據《鏡報》報導，這對情侶在羅馬尼亞南部進行為期5天的徒步旅行，就在上山之前，有一位牧師曾警告不要去爬山，然而他們並沒有理會。第一天時，兩人看到了一條蛇、蜥蜴和6隻野豬，鮑爾還開玩笑說接下會遇到一隻熊，沒想到第二天這件事居然發生了。

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他們在登山途中突然看到一隻母熊帶著2隻幼崽，想要逃跑時卻已經來不及了。母熊猛然撲向鮑爾，咬住他的右小腿並將他拖走。鮑爾根本反應不過來，直到布思大喊著「打熊的眼睛」，才趁母熊停下的時候發動攻擊，終於幸運地逃脫。

母熊將鮑爾拖走時，布思試圖跟上牠們的腳步，但由於身上沒有防熊噴霧所以無法將熊驅離。布思事後表示，當時腦中突然想起曾在網上看到攻擊熊眼睛的方法，於是對著男友大喊快用這個方法。鮑爾表示，被攻擊時他大聲呼喊、求救，卻沒有人可以幫忙，他感到非常絕望，幸好女友機智的指導讓他得以脫離險境。

布思坦承之前曾讀過熊和黑豹的相關文章，也曾試圖帶防熊噴霧上山，但鮑爾認為噴霧爆炸的機會比被熊攻擊的機會還要高，所以才沒有攜帶。鮑爾受傷後被醫療直升機送往當地的一間醫院，隨後被轉移至德國，如今仍在接受治療。