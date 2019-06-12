小獼猴大鬧市區四處偷食物吃　彰化和美鎮大家一起來「抓猴」

▲小彌猴抓到了，似乎很餓拿著食物啃咬。（圖／黃華晃提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為了1隻小獼猴，驚動全鎮一起「抓猴」！和美鎮1隻疑似遭到棄養的小獼猴，月初在市區內趴趴走，偷吃東西四處為家，為了這隻小猴，和北里長吳華晃大傷腦筋，還在臉書po網問網友該怎麼辦才好，所幸防疫所送來誘捕籠，日前終於抓到了牠，未來將由彰化縣政府農業處進行後續收容及野放之工作。

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▲小彌猴疑似遭人棄養，不怕生人。

農業處研判，該台灣獼猴應是人為私自飼養後再自行棄養，雖臺灣獼猴於1月9日改為一般類野生動物，仍受到野生動物保育法規範。依野生動物保育法第17條規定，一般類野生動物不能隨意獵捕，須是基於學術研究、危害人命或農作，否則將處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

農業處呼籲民眾遵守「不餵食、不騷擾、不接觸」三不原則，以免觸法，另農業處將於12日於二水鄉公所再次宣導民眾若發現有獼猴出沒，請通知農業處。吳華晃說，終於抓到小獼猴了，要不然和北里真的會湊齊12生肖了，有網友還戲稱，名字要里民大家投票來取，他應該姓吳，然後名字叫阿猴，所以叫吳阿猴，先帶牠去戶政入戶口，辦理登入才對。

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