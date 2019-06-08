和美現猴蹤「上貢桌偷吃」還會照鏡子　與喵咪互看可愛樣子全都露

▲小獼猴疑似遭人棄養，近日出現在和美地區。（圖／黃華晃提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化真的快成動物園了，彰化市流浪狗四處趴趴走，田中鎮有鹿群，而在和美鎮和北里卻是出現罕見的猴蹤，讓里長吳華晃的在臉書寫說，真的拿你沒輒啊，「昨天防疫所送來誘捕籠捉拿不到，今早竟闖入民眾家裡把桌上貢品吃掉大半，還丟的滿地，不知是否該向戶政機關申報為本里第2259位里民呢。

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吳華晃說，這小獼猴1日就出現在里內，把電線桿當成盪鞦韆、機車龍頭還會照鏡子甚至站在屋頂上，都可見到牠爬上爬下的行蹤，甚至謝姓網友也po網在《和美小鎮》，指出小猴偷跑進到販賣小吃的店家內，四處找食物吃，讓和美人不知如何抓牠，也不知該從何抓，大傷腦筋。

吳華晃指出，雖然獼猴已經從保育類除名，但也不可以殺了煮來吃，請縣府幫忙，防疫人員拿了一個大籠子裡面還放了2根香蕉誘捕，沒想到竟闖入民眾家裡把桌上貢品吃掉大半，還丟的滿地都是，不知該如何是好。

▲小猴無視捕籠內的香蕉。

縣府農業處林務暨野生動物保護科長譚智方指出，獼猴雖然已不是保育動物，但仍然是野生動物，小猴看來年紀還小，研判有可能是遭飼主棄養，才會在市區出現，目前以誘捕籠方式來誘捕，再將牠送往特生中心等場所，等養到有能力可以在野外求生時，再來尋找適合野放地點來野放。

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