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母猴前肢潰爛倒路邊離世　小猴緊抱遺體撒嬌還想吸奶

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▲母猴傷重倒路邊過世，小猴子緊緊抱著遺體撒嬌想喝奶。（影／劉義岳授權提供） 

寵物小組／採訪報導

雲林古坑麻園村長劉義岳前天接獲民眾通知，有隻母的台灣獼猴倒在路旁奄奄一息，身上還有隻小猴子正在等奶喝，可惜母猴等不到人救援就已斷氣，而小猴子仍在媽媽身上撒嬌，緊抱的畫面讓在場的人都心疼落淚。

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▲▼母猴傷重倒路邊過世，小猴子緊緊抱著遺體撒嬌想喝奶。（圖／劉義岳授權提供）

▲小猴子緊緊抱著媽媽遺體。（圖／蔡志廷授權提供）

影片中小猴因為肚子餓想找奶喝，在媽媽身上不斷爬來爬去，但牠似乎不知道媽媽已經傷重沒力氣餵奶，仍咬著奶頭希望可以喝到東西，最後媽媽撐不住傷重的軀體斷氣，小猴仍緊緊抱著遺體，依賴著母親的模樣令人非常心疼。

劉義岳接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，接獲民眾通報後立即趕到現場，看到母猴倒在路旁非常的虛弱，而小猴子則是在母猴身上爬來爬去，不過媽媽明顯沒有力氣餵食，只是痛得翻滾，可惜在救援人員到場前就抽搐死亡。

▲▼母猴傷重倒路邊過世，小猴子緊緊抱著遺體撒嬌想喝奶。（圖／劉義岳授權提供）

▲母猴傷重奄奄一息仍抱著孩子。（圖／劉義岳授權提供）

劉義岳也指出，平常該地區並不會有猴子出現，這次會發生母猴死亡事件也令人匪夷所思。最後母猴就地掩埋，而小猴子則由縣府農業處森林保育科接手，並帶往虎尾鎮一家獸醫院安置照顧。

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已退休的前古坑鄉公所獸醫蔡志廷也曾到現場提供協助，他提到，母猴的左前肢像被東西夾過，傷口十分嚴重且發黑潰爛，小猴子則是眼角有些輕傷，應該沒有大礙，不過小猴看起來有點營養不良，希望在獸醫院的照顧下能早日恢復健康。

▼更多精采影音。

關鍵字： 台灣獼猴猴子母親母猴喝奶雲林古坑

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