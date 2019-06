美國前10寵物友善企業　Uber到處都狗床還有給薪寵物假

▲奴才有沒有認真上班賺罐罐啊~(圖/ETtoday同仁提拱)



寵物小組/綜合報導

每年6月最後一個周五是「帶狗上班日(Take Your Dog To Work Day)」,國外網站《The dog people》就盤點美國百大寵物友善企業,其中亞馬遜(Amazon)、Airbnb、優步(Uber)等知名企業都入選前10名,不僅提供吃不完的零食,還有寵物津貼、寵物假等福利。

We're a dog friendly office. Here's Kiddo trying out a new trick: http://t.co/sFx8K68P /cc @wyattdanger @sriag