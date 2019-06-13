美國前10寵物友善企業　Uber到處都狗床還有給薪寵物假

▲奴才有沒有認真上班賺罐罐啊～（圖／ETtoday同仁提拱）



寵物小組／綜合報導

每年6月最後一個周五是「帶狗上班日(Take Your Dog To Work Day)」，國外網站《The dog people》就盤點美國百大寵物友善企業，其中亞馬遜(Amazon)、Airbnb、優步(Uber)等知名企業都入選前10名，不僅提供吃不完的零食，還有寵物津貼、寵物假等福利。

We're a dog friendly office. Here's Kiddo trying out a new trick: http://t.co/sFx8K68P /cc @wyattdanger @sriag 請繼續往下閱讀... 2013年2月8日

美國寵物照護協會(Pet Sitters International)1999年發起「帶狗上班日」，訂在每年6月最後一個周五，而今年是在6月28日。《The dog people》以寵物福利為主軸，根據是否能帶毛孩上班、寵物假、寵物津貼等福利，選出美國前百名寵物友善企業，前10名大多是寵物相關企業，不過也有像是Amazon、Uber等公司上榜，其中Amazon還是第一名。

▲毛孩上班好高興呢！（圖／記者李毓康攝）



前12名名單如下：

1.亞馬遜：開放6000隻登記的狗狗享用園區內的狗狗公園，還有免費的便便袋與狗零食，另外員工不只能帶狗上班，還享有寵物假、寵物津貼等福利。

2.Procore Technologies：該公司有個Slack頻道「毛朋友(furry-friends)」，專門讓員工分享自家毛孩的照片、影片，公司的主草坪上也有「狗狗友善時光」，讓員工的毛孩們能開心地玩耍。

3.楚潘尼恩(Trupanion)：除了寵物保險保住、寵物喪假，公司還聘請遛狗員，確保每隻「毛員工」每天都有至少1小時的散步時間。

4.PetSmart：除了補助寵物保險，公司還規劃專屬空間，讓跟著主人來上班的狗狗能夠自在舒服。

5.Airbnb：毛員工有自己的工作證，也登錄在員工資料中，就像是正是聘請的員工。

6. 普瑞納(Nestlé Purina PetCare)：只要領養一隻毛孩，公司就補助美金250元，並且同意延長1天寵物喪假。園區內設有狗狗公園，如今仍是「辦公室內一次有最多狗狗」的紀錄保持者。

7. Petco Animal Supplies, Inc.：員工能有多1天的有薪寵物喪假，若是領養寵物，可以以折扣價購買公司寵物產品。

8.Zogics：提供價值美金200元的寵物店禮物卡，1周有薪寵物喪假，並且終身提供自有品牌寵物洗毛精。

9.Ceros：除了補助寵物保險，每年還毛員工製作Dog of Ceros年曆。

10.優步(Uber)：公司裡到處都有狗床，毛孩隨時都有地方可以休息。另外也提供無限期的有薪寵物假，若是員工領養寵物或寵物過世，可以依自身需求調整有薪假期。

11.Salesforce：員工可以在特別設計的樓層跟毛孩一起上班。

12.Chewy.com：員工若是領養毛孩可以在家上班2周，另外也有寵物保險補助、寵物用品員工折扣等福利。

前百名名單請點此

美國這些企業的寵物友善福利讓人看了好羨慕，美國維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)曾研究，和毛孩一起上班能降低壓力，讓工作更加放鬆愉悅，也能提高生產力，並且維繫員工間的情感提升士氣。

▲▼ETtoday也是寵物友善公司。（上圖／記者李依融攝、下圖／記者李毓康攝）



▲寵物日慶生，東森集團總裁王令麟餵柴柴「特製毛孩蛋糕」。（圖／記者徐文彬攝）



在台灣帶寵物上班並不普及，不過《ETtoday東森新聞雲》就是個寵物友善公司，每個月都有「寵物日」，員工能帶著狗狗、貓咪、天竺鼠、小鳥等毛寶貝一起上班，大家摸摸毛孩、聊「奴才經」，交流感情也舒緩工作緊繃的情緒。除此之外《ETtoday東森寵物雲》寵物店也有「毛毛店長」，負責迎賓接待客人呢！