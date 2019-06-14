狗狗離家90km！走失2個月奇蹟重逢　狂奔飛撲全家人：想死你們

▲走失2個月的愛犬和家人重逢。（圖／翻攝自The Dodo，下同）



寵物小組／綜合報導

重逢的那一刻是內心只有無限歡喜！土耳其一戶人家飼養的白狗里歐在2個月前走失，從此毫無音訊，直到上周，家人在相隔90公里的城鎮發現愛犬。全身狼狽的里歐聽到熟悉的呼喊，狂奔撲向來迎接牠的全家人，奇蹟重逢的畫面感動無數人。

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▲飼主的兒子在相隔家裡90公里的咖啡廳發現疑似里歐的身影。



里歐走失的期間，家人找遍附近都沒能發現狗狗的蹤影，就這樣和愛犬分離2個月。直到飼主的兒子Araç在離家90幾公里的一個小鎮，看到一個熟悉的身影，外型十分像里歐，這隻坐在咖啡廳外的浪狗，似乎已經很習慣在街頭的生活，趴在店門口睡覺。

▲▼狗狗看到思念已久的家人開心飛撲。



飼主看到照片之後決定帶著全家人去看看這隻狗，當Araç一家人抵達現場，遠遠就看到照片中的白狗，現場看過更確定是心心念念的愛犬，他們邊走近，邊喊著理歐的名字。而狗狗聽到熟悉的呼喊，眼神突然發亮，露出開心的笑容衝過飛撲家人們，一下子找爸爸，一下子撲向媽媽懷裡，彷彿再說著，「人家想死你們了～」訴說著這2個月的孤單與寂寞。

▲里歐還有2個同伴尚未回家，飼主表示將會盡全力尋回牠們。



里歐的回歸也給Araç和他的家人很大的希望，因為他們家的3隻愛犬疑似是遭到綁架，同一天全數消失。Araç表示，「我們真的很開心里歐回來，我也會繼續另外2隻狗。我的父母也因為這件事重新燃起找回愛犬的希望，不管要花多久時間，他們都要找回另外2隻狗，我的父母已經把牠們當作自己的親生孩子一樣在照顧。」