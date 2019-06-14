ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

狗狗離家90km！走失2個月奇蹟重逢　狂奔飛撲全家人：想死你們

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼狗狗離家90km！走失2個月奇蹟重逢　狂奔飛撲全家人：想死你們。（圖／翻攝自The Dodo）

▲走失2個月的愛犬和家人重逢。（圖／翻攝自The Dodo，下同

寵物小組／綜合報導

重逢的那一刻是內心只有無限歡喜！土耳其一戶人家飼養的白狗里歐在2個月前走失，從此毫無音訊，直到上周，家人在相隔90公里的城鎮發現愛犬。全身狼狽的里歐聽到熟悉的呼喊，狂奔撲向來迎接牠的全家人，奇蹟重逢的畫面感動無數人。

▲▼狗狗離家90km！走失2個月奇蹟重逢　狂奔飛撲全家人：想死你們。（圖／翻攝自The Dodo）

請繼續往下閱讀...

▲飼主的兒子在相隔家裡90公里的咖啡廳發現疑似里歐的身影。

里歐走失的期間，家人找遍附近都沒能發現狗狗的蹤影，就這樣和愛犬分離2個月。直到飼主的兒子Araç在離家90幾公里的一個小鎮，看到一個熟悉的身影，外型十分像里歐，這隻坐在咖啡廳外的浪狗，似乎已經很習慣在街頭的生活，趴在店門口睡覺。

▲▼狗狗離家90km！走失2個月奇蹟重逢　狂奔飛撲全家人：想死你們。（圖／翻攝自The Dodo）

▲▼狗狗看到思念已久的家人開心飛撲。

▲▼狗狗離家90km！走失2個月奇蹟重逢　狂奔飛撲全家人：想死你們。（圖／翻攝自The Dodo）

飼主看到照片之後決定帶著全家人去看看這隻狗，當Araç一家人抵達現場，遠遠就看到照片中的白狗，現場看過更確定是心心念念的愛犬，他們邊走近，邊喊著理歐的名字。而狗狗聽到熟悉的呼喊，眼神突然發亮，露出開心的笑容衝過飛撲家人們，一下子找爸爸，一下子撲向媽媽懷裡，彷彿再說著，「人家想死你們了～」訴說著這2個月的孤單與寂寞。

▲▼狗狗離家90km！走失2個月奇蹟重逢　狂奔飛撲全家人：想死你們。（圖／翻攝自The Dodo）

▲里歐還有2個同伴尚未回家，飼主表示將會盡全力尋回牠們。

里歐的回歸也給Araç和他的家人很大的希望，因為他們家的3隻愛犬疑似是遭到綁架，同一天全數消失。Araç表示，「我們真的很開心里歐回來，我也會繼續另外2隻狗。我的父母也因為這件事重新燃起找回愛犬的希望，不管要花多久時間，他們都要找回另外2隻狗，我的父母已經把牠們當作自己的親生孩子一樣在照顧。」

Bu aile Leo'ya (Sokak köpeği) Zonguldak'ta bakıyor. Köpek bir gün kayboluyor. Aile, bayram için Bartın'a gidiyor. Bir kişi Leo'yu Bartın sokaklarında görmüş olabileceğini söylüyor. Sonrasını izliyorsunuz...

İŞSİZLER 發佈於 2019年6月10日 星期一

關鍵字： 走失90公里2個月飛撲重逢

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

狗派出門買東西卻帶回濕透小病貓　從此開啟貓奴生活狂..

13歲老黑送養按讚個位數...3年來努力活著　爸：..

淡定獒半夜突對門狂吠　她耳邊傳女人喊「讓我進去！」

影／神奇召喚術！伸手凹2下「萌Q生物」塞滿手掌　上..

美洲豹遭7狗追咬入樹林！　奮力反擊仍無力倒血泊亡

影／每隔2小時衝回家餵奶！客驚「怎麼沒狗味」　運將..

絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？

3年祖孫情沒變！　阿嬤同位置「黑髮→白髮」把小狗餵..

兄弟姐妹都有家了...萌幼幼卻即將送進狗場　她嘆：..

影／半癱盲汪躺路邊整晚淋雨　嗚咽眨眼「想看恩人」…..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

貪玩主人幫萌寵自製「障礙賽道」 蜜袋鼯45秒達標加..

吹蠟燭新招！饅頭貓許完願運功 快狠準絕學「喵雲掌」..

貓貓用肉墊「敲鋼琴」表演神曲　下秒頭饋鍵盤：人家累..

散步遇寵物豬！二哈激動狂飛撲　掙扎伸腳腳...網歪..

喵設計師「雙手狂啪」眼神專注　30秒後...奴才獲..

汪星人亂入世界名作！星空下賣萌 畫家受梵谷啟發...

瑪爾濟斯點眼藥水「閉眼等20秒」　網羨：好乖！果然..

杏眼萌貓「把氣流當玩具」　開掌花高速打「空氣籃球」

台南傳出狗狗遭「丟包」　動保人士漏夜急送醫

狗狗離家90km！走失2個月奇蹟重逢　狂奔飛撲全家..

寵物雲竹東店義診來囉！　同場加映認養活動幫救援黃狗..

孝順汪踏板偷留「生日驚喜」　媽低頭一看笑岔氣：沒白..

兄弟姐妹都有家了...萌幼幼卻即將送進狗場　她嘆：..

阿拉斯加沿岸驚見60隻海豹屍體　提早3週融冰惹的禍

傲嬌美橘「單身6年」　媽幫徵友「結尾神反轉」網友笑..

「謎樣黑色生物」眼神死！狗奴尷尬笑：一邊包一邊道歉

牛奶交出來！飢餓小喵組「喪屍軍團」搶劫　7千人笑翻..

非現行犯，人人都可逮捕嗎？檢察官：利害關係人可逮捕

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

杏眼萌貓「把氣流當玩具」　開掌花高速打「空氣籃球」

普侯斯敲生涯645轟寫紀錄　大谷佩服：多麽偉大的球..

寵白家綺無極限　吳東諺抱兒睡客廳「像懷孕時一樣疼」

國民黨擬修「總統和黨主席脫勾」　郭台銘：那是黨中央..

香港「反送中」上街大遊行　彰化高中相挺響應

庹宗康搭公車遊北海岸　車票15元嫌貴「當年3塊」

蘇貞昌斥韓國瑜：高雄登革熱最嚴重疫情都在他忙選舉時..

上任第一次被請出場「9綠議員砲轟70分鐘」　盧秀燕..

寵物動物熱門新聞

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

讀者迴響

熱門新聞

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

貓孫娃娃音哀求！老爸親自剝蝦餵

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

貪玩主人幫萌寵自製「障礙賽道」 蜜袋鼯45秒達標加碼專業飛行秀

吹蠟燭新招！饅頭貓許完願運功 快狠準絕學「喵雲掌」拍滅收工

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面