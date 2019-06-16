ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

2公尺臭青母半夜爬上床頭　她驚醒「4眼對看」嚇壞…尖叫奪門逃　

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼2公尺臭青母半夜爬上床頭　她驚醒「4眼對看」嚇到衝出家門。（圖／東森新聞）

▲2公尺臭青母半夜爬上床頭，她驚醒「4眼對看」嚇壞奪門逃。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化竹塘鄉一戶民宅14日凌晨2時許有一隻2公尺臭青母突然闖進，當時正在睡夢中的魏姓婦人聽見聲音驚醒，結果就跟這條蛇「四目相對」嚇得當場尖叫，其他家人聽到聲響全都衝來查看，最後是婦人的兒子拿高爾夫球桿壓制，婦人的老公徒手將蛇抓起來，才結束這一場蛇蛇驚魂記。

這起事件發生在彰化竹塘鄉一戶民宅，魏女14日凌晨2時睡覺睡到一半，聽到奇怪的聲音起床查看，結果才發現竟然是一條大蛇，嚇得一邊尖叫一邊衝出房門，所幸最後由老公徒手把蛇抓住。據悉，這一條蛇是臭青母、長2公尺，身體比成人的手臂還要粗，雖然沒有毒性但也讓一家人相當緊張。

請繼續往下閱讀...

▲▼2公尺臭青母半夜爬上床頭　她驚醒「4眼對看」嚇到衝出家門。（圖／東森新聞）

▲最後由老公徒手把蛇抓住。（圖／東森新聞）

影片中可以看見，臭青母被眾人逼到客廳，魏女的兒子連衣服都來不及穿，只穿條內褲就衝下來幫忙抓蛇，拿高爾夫球桿站在櫃子上驅趕；魏女的老公則是趴在地上伺機準備抓蛇。魏女兒子說，「我媽在那邊尖叫，我們一家人都起來，我媽說她房間，她在睡覺的時候，床頭有一隻很大隻的蛇，嚇死人。」

▲▼2公尺臭青母半夜爬上床頭　她驚醒「4眼對看」嚇到衝出家門。（圖／東森新聞）

▲臭青母疑似是從排水孔進入，然後從浴室進到屋內找尋食物。（圖／東森新聞）

彰化縣農業處副處長郭至善表示，臭青母疑似是從排水孔進入，然後從浴室進到屋內找尋食物，「民宅裡面有時候會有一些食物，像老鼠還有一些小型動物會被吸引，蛇應該是聞到氣味才會進去覓食。」

幸好是一條沒有毒的蛇，不過也讓一家人都嚇到。農業處最後也提醒，夏天即將到來天氣轉熱，外面的蛇覓食可能會往屋內跑，建議對外的排水孔加裝紗網，這樣才不會睡到一半，又有蛇蛇闖入、爬上床頭嚇人。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

關鍵字： 臭青母彰化

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

2禮拜沒洗澡！肥柴被姐捉住　死命掙扎＋浮誇尖叫：偶不要～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

淡定獒半夜突對門狂吠　她耳邊傳女人喊「讓我進去！」

影／飛來橫禍！小狗衝出遭重機撞死　騎士摔傷ＰＯ文找..

養到驚喜包！小橘貓長成「溫柔巨人」　坐著比牧羊犬高..

影／散步見新面孔！哈士奇見「溫馴大佬」熱情討抱　網..

世界最噁動物園曝光！「食物臭酸+垃圾堆爆籠」如煉獄..

萌喵夾魚乾狂嗑發出清脆「卡滋聲」　網讚：這吃播很可..

「貓咪護衛隊」颳風下雨也要接奴才返家　他心疼甜罵：..

狗狗離家90km！走失2個月奇蹟重逢　狂奔飛撲全家..

影／神奇召喚術！伸手凹2下「萌Q生物」塞滿手掌　上..

柴犬誤入「老爸牌美容院」剃毛　頭留心形撞臉「齊天大..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：..

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作.....

奴才腿上睡再熟...聽到名字秒抬頭　豆漿瞪大眼睛必..

找到喵喵開關！主人用生命揉鼻 橘貓爽到瞇眼定格..

黑汪偷吃蛋糕椅上都是屑屑！被抓包下秒叼玩具謝罪：原..

那是牽繩啦！好奇柴狂繞94要追它　怒追20圈一個回..

真面目曝露！半夜兩腳站立走動　客廳狂跳突被人類抓包..

2公尺臭青母半夜爬上床頭　她驚醒「4眼對看」嚇壞…..

閃耀寶藍色神仙光澤！　老闆慷慨捐出「200萬分之1..

世界最噁動物園曝光！「食物臭酸+垃圾堆爆籠」如煉獄..

毛小孩趁快遞送貨落跑！主人遍尋不著 警FB「寵..

「真人版泰山」求黑猩猩幫洗頭...卻「玩到長髮打結..

等到不耐煩！主人削水果阿金忙著接果皮　網笑：多餓？

背包露「柯基頭」吐舌度估！　乘客被萌到狂拍、想偷摸

清理貓砂發現臉書被PO文！神秘「O)))」笑翻網：..

直擊／台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花　猜猜誰變成午餐？

背脊忽然涼！轉頭見歐告叼「超大蜜汁雞腿」：媽媽你忘..

討不到登革熱補助！韓國瑜凌晨怒嗆中央：當所有高雄市..

民進黨初選烏龍加權？民調專家驚訝「賴清德竟任人擺佈..

2公尺臭青母半夜爬上床頭　她驚醒「4眼對看」嚇壞…..

凱特王妃根本「圓點控」！跟英國皇室學穿優雅復古風

粉絲蹺班追星被罰錢…李榮浩感動「幫忙付了！」　PO..

全國迷你足球賽移師嘉義縣　小學生化身超萌足球員

港府暫緩《逃犯條例》牽扯台灣！我3提司法互助被「已..

4天拖吊3次！違停男不滿「被針對」　帶隊狂毆.....

童話隱藏的真相！「白馬王子」到處亂晃其實是找「長期..

LP腫成「葡萄柚」竟是肝硬化　醫：有這11症狀當心..

寵物動物熱門新聞

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

狗衝出遭重機撞死　騎士受傷找主..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

最噁動物園曝光！食物臭酸+垃圾..

萌喵夾魚乾狂嗑發出清脆「卡滋聲..

貓咪護衛隊下雨也要接奴才返家！

走失2個月重逢！汪激動飛撲全家

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

柴剃毛頭留心形撞臉「孫悟空」！

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

讀者迴響

熱門新聞

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

狗衝出遭重機撞死　騎士受傷找主..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

最噁動物園曝光！食物臭酸+垃圾..

萌喵夾魚乾狂嗑發出清脆「卡滋聲..

貓咪護衛隊下雨也要接奴才返家！

走失2個月重逢！汪激動飛撲全家

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

柴剃毛頭留心形撞臉「孫悟空」！

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面