2公尺臭青母半夜爬上床頭　她驚醒「4眼對看」嚇壞…尖叫奪門逃　

▲2公尺臭青母半夜爬上床頭，她驚醒「4眼對看」嚇壞奪門逃。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化竹塘鄉一戶民宅14日凌晨2時許有一隻2公尺臭青母突然闖進，當時正在睡夢中的魏姓婦人聽見聲音驚醒，結果就跟這條蛇「四目相對」嚇得當場尖叫，其他家人聽到聲響全都衝來查看，最後是婦人的兒子拿高爾夫球桿壓制，婦人的老公徒手將蛇抓起來，才結束這一場蛇蛇驚魂記。

這起事件發生在彰化竹塘鄉一戶民宅，魏女14日凌晨2時睡覺睡到一半，聽到奇怪的聲音起床查看，結果才發現竟然是一條大蛇，嚇得一邊尖叫一邊衝出房門，所幸最後由老公徒手把蛇抓住。據悉，這一條蛇是臭青母、長2公尺，身體比成人的手臂還要粗，雖然沒有毒性但也讓一家人相當緊張。

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▲最後由老公徒手把蛇抓住。（圖／東森新聞）

影片中可以看見，臭青母被眾人逼到客廳，魏女的兒子連衣服都來不及穿，只穿條內褲就衝下來幫忙抓蛇，拿高爾夫球桿站在櫃子上驅趕；魏女的老公則是趴在地上伺機準備抓蛇。魏女兒子說，「我媽在那邊尖叫，我們一家人都起來，我媽說她房間，她在睡覺的時候，床頭有一隻很大隻的蛇，嚇死人。」

▲臭青母疑似是從排水孔進入，然後從浴室進到屋內找尋食物。（圖／東森新聞）

彰化縣農業處副處長郭至善表示，臭青母疑似是從排水孔進入，然後從浴室進到屋內找尋食物，「民宅裡面有時候會有一些食物，像老鼠還有一些小型動物會被吸引，蛇應該是聞到氣味才會進去覓食。」

幸好是一條沒有毒的蛇，不過也讓一家人都嚇到。農業處最後也提醒，夏天即將到來天氣轉熱，外面的蛇覓食可能會往屋內跑，建議對外的排水孔加裝紗網，這樣才不會睡到一半，又有蛇蛇闖入、爬上床頭嚇人。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。