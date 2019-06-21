「狗媽媽被抓4小時安樂死」　動保人士按鈴告雲縣府：牠有7隻小狗待哺

▲台灣貓狗人協會執行長黃泰山，怒控雲縣防疫所 。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

自稱在動物結紮團隊擔任義工的黃姓網友po文指控「雲林縣防疫處效率這麼好，當天捕捉，當天直接安樂」引發網友撻伐槓上縣府，黃泰山 21日下午到雲林地檢署按鈴申告，控告雲林縣動植物防疫所，違反動保法之相關規定，禁止動物收容所安樂死貓狗。

斗六市江厝里因常有民眾遭流浪狗咬傷，里長函文要求雲林縣動植物防疫所抓狗，防疫所23日會同里長等人捕捉3隻小狗並進行「人道處置」，事後引起網友與縣府對槓。

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台灣貓狗人協會執行長黃泰山指出，2015年立法院修改動物保護法，已經禁止動物收容所安樂死貓狗。除非動物有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生之動物得施以安樂死。而當天捕捉的三隻小狗經獸醫院檢驗，並無傳染病、重症等狀況，卻在被捕後四小時，馬上被施以安樂死，其中一隻還是剛生完七隻小狗的母親。



雲林縣動植物防疫所所長廖培志表示，依據動保法第12條，動物對人民的生命安全常常造成危害，在動保人員以及獸醫師第一現判斷以及相關作業的配合之下，是可以執行安樂死的，當日捕抓過程都在第三方的見證下，並經由被狗咬傷的民眾確認下，經由獸醫師評估，狗兒確實會危及公共安全，也不適合被認養，收容後予以撲殺，過程並無問題，對於維護動物生命和保護人民安全，兩者之間橫梁孰輕孰重，行政單位會更謹慎酌處裁量。