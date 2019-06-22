世上最頑強的魚！「魔鬼洞鱂魚」在沙漠中活了5萬年　被視為進化奇蹟

Wildlife biologists have good news to report about one of the world’s rarest fishes. Scientists counted 187 Devils Hole pupfish, which is the most they’ve observed in fifteen years! https://t.co/ifGEf8KUgr pic.twitter.com/69SQqiOx9W — Death Valley NP (@DeathValleyNPS) 2018年10月11日

記者王麗琴／綜合報導

一說到沙漠，就讓人想到熱浪沖天、乾旱缺水，是一個多數生物都難以生存的環境。不過卻有一種魚類，能在這種惡劣的環境下繁衍5萬年，因此被稱作「世界上最頑強的物種」！

據NationalParks報導，美國西部內華達州（State of Nevada）知名山谷「死亡谷國家公園」（Death Valley National Park），是屬於莫哈韋沙漠（Mojave Desert）的一部份，那裡曾創下全世界最高溫度紀錄56.7度。在這麼極端嚴峻的環境下，有一處神秘的洞穴「魔鬼洞」，洞內有一種生物打從冰河時期便生活在那裡，被生物學家視為「進化奇蹟」，那就是「魔鬼洞鱂魚」（Devils Hole Pupfish）。

Diving beetles have been found to eat the eggs and larvae of the critically endangered Devils Hole pupfish—the rarest fish on the planet https://t.co/pO4RZT8wCg 請繼續往下閱讀... 2019年3月5日

「魔鬼洞鱂魚」又叫做魔鱂，由於棲息環境與世隔絕，直至1930年才被發現。牠們生活在魔鬼洞洞口下約15公尺的溫泉池裡，這裡的水溫常年維持在攝氏32到33度之間，一年會有2個月無法辦法照射到陽光，因此溶氧量很低，生存條件極為艱難，再加上生存環境日漸狹小，牠們演化成身長不到2.7公分的小魚、腹鰭退化且生育率低。因此魔鱂被認為是世界上最稀有、最罕見、最與世隔絕的魚。

魔鱂能在這麼惡劣的環境下生存，這讓生物學家相當好奇。由於魔鬼洞是在5到6萬年前出現在莫哈韋沙漠中，專家因此推測，魔鱂原本是生活在廣闊的湖中，後來因為地殼的變動，導致湖水水位下降進而變成沙漠，而魔鱂於是被困在魔鬼洞裡，就此與其他物種隔離了。

▲研究人員每年會潛進水中2次觀察魔鱂生存情形。（圖／翻攝自Death Valley National Park）

生物學家也發現，近年來由於魔鬼洞水位不斷下降，水溫開始上升，導致原本就為數不多魔鱂面臨絕種危機。在1995年前春季，魔鱂約有200多隻，至秋季時則增至約300至500隻左右，但如今卻只剩下37隻，種群正處於滅絕邊緣，這讓保育生物學家非常擔憂，雖然想透過人工培育繁殖，但至今仍未成功。