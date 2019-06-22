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世上最頑強的魚！「魔鬼洞鱂魚」在沙漠中活了5萬年　被視為進化奇蹟

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記者王麗琴／綜合報導

一說到沙漠，就讓人想到熱浪沖天、乾旱缺水，是一個多數生物都難以生存的環境。不過卻有一種魚類，能在這種惡劣的環境下繁衍5萬年，因此被稱作「世界上最頑強的物種」！

據NationalParks報導，美國西部內華達州（State of Nevada）知名山谷「死亡谷國家公園」（Death Valley National Park），是屬於莫哈韋沙漠（Mojave Desert）的一部份，那裡曾創下全世界最高溫度紀錄56.7度。在這麼極端嚴峻的環境下，有一處神秘的洞穴「魔鬼洞」，洞內有一種生物打從冰河時期便生活在那裡，被生物學家視為「進化奇蹟」，那就是「魔鬼洞鱂魚」（Devils Hole Pupfish）。

「魔鬼洞鱂魚」又叫做魔鱂，由於棲息環境與世隔絕，直至1930年才被發現。牠們生活在魔鬼洞洞口下約15公尺的溫泉池裡，這裡的水溫常年維持在攝氏32到33度之間，一年會有2個月無法辦法照射到陽光，因此溶氧量很低，生存條件極為艱難，再加上生存環境日漸狹小，牠們演化成身長不到2.7公分的小魚、腹鰭退化且生育率低。因此魔鱂被認為是世界上最稀有、最罕見、最與世隔絕的魚。 

魔鱂能在這麼惡劣的環境下生存，這讓生物學家相當好奇。由於魔鬼洞是在5到6萬年前出現在莫哈韋沙漠中，專家因此推測，魔鱂原本是生活在廣闊的湖中，後來因為地殼的變動，導致湖水水位下降進而變成沙漠，而魔鱂於是被困在魔鬼洞裡，就此與其他物種隔離了。

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▲研究人員每年會潛進水中2次觀察魔鱂生存情形。（圖／翻攝自Death Valley National Park）

生物學家也發現，近年來由於魔鬼洞水位不斷下降，水溫開始上升，導致原本就為數不多魔鱂面臨絕種危機。在1995年前春季，魔鱂約有200多隻，至秋季時則增至約300至500隻左右，但如今卻只剩下37隻，種群正處於滅絕邊緣，這讓保育生物學家非常擔憂，雖然想透過人工培育繁殖，但至今仍未成功。

關鍵字： 魔鬼洞鱂魚Devils Hole Pupfish魔鱂魔鱂魚北美要聞

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