蹲廁所被奶音逼視！貓奴腳麻婉拒　「霸道總裁」硬上笑翻千人

▲橘貓跟進廁所要撒嬌，奴才腳麻婉拒還是被當成龍椅。（圖／有點毛毛的／網友Aibo Lin提供，下同）

寵物小組／綜合報導

貓皇的要求就是聖旨！網友Aibo Lin家的橘貓想想是隻超黏人的撒嬌貓，這天她在蹲廁所解放，想想突然走進來，眼睛發亮奶音逼視，任憑腳麻的奴才怎麼婉拒，這孩子依然自我的跳到腿上磨蹭，完全沒有要妥協的意思，可愛又霸道的模樣笑翻千名網友。

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▲▼想想和家裡另一隻虎斑貓努奴。

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飼主Aibo Lin在臉書公開社團「有點毛毛的」分享影片並寫道，「本來以為橘貓很好溝通啊，事實證明...根本無法理性好好跟牠解釋我腳麻這件事。」只見馬麻很認真的告訴想想，不能跳到大腿上，但這孩子還是露出渴望的眼神，伸個懶腰走到她身邊，喵喵叫彷彿說著，「我專治腳麻的！」，咻一聲跳上去，靠在馬麻胸口呼嚕撒嬌。

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▲想想無限賣萌。



許多網友看完想想「霸道總裁」的撒嬌方式，紛紛留言笑說，「這傢伙絕對是故意的」、「幸好不是直接衝撞」、「好暖的阿喵」、「牠還會跟你對話一番！我以前養的橘貓是叫一聲就直接衝上來」、「太可愛了啦～」、「超級撒嬌的」、「這是廁所咚？」。