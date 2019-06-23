我很醜可是我很溫柔　惡霸犬跟車離家出走...主人急報警

▲惡霸兄「鐵柱」日前跟車離家出走，至今下落不明。（圖／飼主鍾先生提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一對純種惡霸犬兄妹在自家門口的運動場玩耍時，竟跟著小貨車離家出走。飼主鍾先生在兄妹倆失蹤後近一個月才在網友的協助下找回惡霸妹妹，由於惡霸哥哥還流落在外，也讓他非常擔心，深怕惡霸哥哥遇到危險，鍾先生已到派出所通報失竊，他希望民眾若發現惡霸哥哥蹤影，能夠協助通報給警方，讓他早日找回愛犬。

鍾先生飼養了一對1歲多的惡霸犬兄妹，狗哥叫「鐵柱」，狗妹是「小媳婦」，兄妹倆不管體型還是四肢都非常漂亮，由於兄妹倆是難得的純正血統-惡霸犬，也讓鍾先生更是呵護。5月26日午間，「鐵柱」、「小媳婦」兄妹倆在自家庭院運動玩耍，途中竟跟著1台貨車「離家出走」，等鍾先生到庭院查看時，「鐵柱」、「小媳婦」已不見身影。

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▲惡霸妹「小媳婦」離家出走近一個月才被找到。



鍾先生在住家附近找了數小時都沒發現兄妹倆的行蹤，讓他非常著急，直到6月19日看見網友於臉書社團PO文，發現一隻身材壯碩的惡霸犬躲在農田裡，鍾先生急忙帶著家人飛奔農田附近搜尋，最後終於見到「小媳婦」矮樹中探頭探腦，「小媳婦」的失而復得，讓他非常開心，但由於「鐵柱」依然下落不明，鍾先生讓他開心找回重達20多公斤小媳婦，只是鐵柱仍沒找到，依然讓他非常掛心。

鍾先生說，這對惡霸兄妹的父母都是美國純惡霸犬，2兄妹雖然外貌醜，卻是血統純正的惡霸，且個性溫馴親人，就跟小朋友一樣，非但不怕生，逢人還會主動親近，「惡霸犬」近年在台灣已成為熱門品種，甚至有人開價百萬。

▲「鐵柱」、「小媳婦」在自家前的專屬運動場跟車離家。

下落不明的「鐵柱」讓鍾先生非常擔心，他也報警希望能儘快找回愛犬，鍾先生說，若網友發現「鐵柱」的身影，還請幫忙通報新竹縣警方，幫牠早日回家。

▲鍾先生說，惡霸犬雖然長得又兇又醜，但是個性卻溫柔親近人。