相處7年貓咪化！女兒掛床邊「液態撸貓」　到哪都能睡嚇壞媽

▲女兒撸貓撸到掛在床邊睡著。（圖／網友Jessie Chen授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者闕雁琳／採訪報導

相處久了會被同化！加拿大網友Jessie Chen分享，7歲的女兒Chloe從小跟貓咪一起長大。行為模式也越來越像貓，這天她洗完澡出來，發現Chloe趴在床上「倒立睡翻」，小手正維持撸貓的位置，半個身體「流」下床讓她當場嚇壞，直呼這孩子跟貓哪都能睡！

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▲妹妹有一次跟橘貓Tuna一起睡在床底下。



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飼主Jessie Chen家裡的3隻貓分別為14歲的黑白貓Bebe、6歲的橘貓Tuna和2歲的黑貓叫Daisy，都是領養或是別人送的。「Chloe最喜歡找黑貓玩，因為橘貓重達8.6公斤，太胖了她抱不動，黑白貓老了又都在睡，只剩下脾氣好又認人擺布的Daisy跟她玩。」

Jessie Chen提到，當時她去洗澡，走出來就看到Chloe趴在床鋪，上半身沿著床邊身體折成「直角」，張開雙手落地，雖然進入夢鄉但還不忘撸貓，小手放在貓咪背部撫摸，詭異的睡姿讓她哭笑不得，「我女兒都在用生命陪貓玩」，拍完找趕緊把孩子抱下來平躺。

▲▼Chloe只要身邊有貓，到哪裡都可以睡。

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許多網友看完紛紛被孩子的姿勢給驚呆，留言稱讚，「完美詮釋用生命擼貓」、「這個姿勢～已進化成貓了...」、「我以為只有貓是水做的，原來小妹妹才是真功夫」、「哪天她會不會跳到櫃子上睡著讓你找不到XD」、「長大人家問，妳功夫怎麼練來的？ 妹妹：小時候我師父是貓」。

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