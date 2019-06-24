ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

相處7年貓咪化！女兒掛床邊「液態撸貓」　到哪都能睡嚇壞媽

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼相處7年貓咪化！女兒掛床邊「液態撸貓」　媽嚇壞：到哪都能睡。（圖／網友Jessie Chen授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲女兒撸貓撸到掛在床邊睡著。（圖／網友Jessie Chen授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者闕雁琳／採訪報導

相處久了會被同化！加拿大網友Jessie Chen分享，7歲的女兒Chloe從小跟貓咪一起長大。行為模式也越來越像貓，這天她洗完澡出來，發現Chloe趴在床上「倒立睡翻」，小手正維持撸貓的位置，半個身體「流」下床讓她當場嚇壞，直呼這孩子跟貓哪都能睡！

▲▼相處7年貓咪化！女兒掛床邊「液態撸貓」　媽嚇壞：到哪都能睡。（圖／網友Jessie Chen授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲妹妹有一次跟橘貓Tuna一起睡在床底下。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Jessie Chen家裡的3隻貓分別為14歲的黑白貓Bebe、6歲的橘貓Tuna和2歲的黑貓叫Daisy，都是領養或是別人送的。「Chloe最喜歡找黑貓玩，因為橘貓重達8.6公斤，太胖了她抱不動，黑白貓老了又都在睡，只剩下脾氣好又認人擺布的Daisy跟她玩。」

Jessie Chen提到，當時她去洗澡，走出來就看到Chloe趴在床鋪，上半身沿著床邊身體折成「直角」，張開雙手落地，雖然進入夢鄉但還不忘撸貓，小手放在貓咪背部撫摸，詭異的睡姿讓她哭笑不得，「我女兒都在用生命陪貓玩」，拍完找趕緊把孩子抱下來平躺。

▲▼相處7年貓咪化！女兒掛床邊「液態撸貓」　媽嚇壞：到哪都能睡。（圖／網友Jessie Chen授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼Chloe只要身邊有貓，到哪裡都可以睡。

▲▼相處7年貓咪化！女兒掛床邊「液態撸貓」　媽嚇壞：到哪都能睡。（圖／網友Jessie Chen授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

許多網友看完紛紛被孩子的姿勢給驚呆，留言稱讚，「完美詮釋用生命擼貓」、「這個姿勢～已進化成貓了...」、「我以為只有貓是水做的，原來小妹妹才是真功夫」、「哪天她會不會跳到櫃子上睡著讓你找不到XD」、「長大人家問，妳功夫怎麼練來的？　妹妹：小時候我師父是貓」。

▼更多精彩影音

關鍵字： 貓咪液態撸貓睡姿倒掛

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／「阿公告狀大家看得懂嗎？」媽求解　網一看笑翻：..

影／藍鵲樹叢抖不停！他納悶放大看「爬滿螞蟻」：夭壽..

主人不要牠！高雄浪浪「天天撿花」送農友　卻遭人砸石..

小拉拉爽躺「高級獒軟墊」得意斜眼笑　網一看驚呆：脾..

警察攔查指著歐告瘋狂提問　媽笑：是在臨檢我還是牠？

小魚乾只吃肉！萌喵留整排魚刺＋內臟　網友跪：吃得比..

無尾熊公路「相撲式互揍」　毛髮打到亂飛…笑倒千萬人..

XL胸背穿上秒變細肩帶小可愛！　190cm巨嬰汪「..

影／狗狗帶獸醫找到倒地主人　雨中舔臉安慰還跳上救護..

貓皇御駕他家樓頂生小孩　架攝影機偷拍才驚覺：這不是..

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑..

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回..

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

傲嬌貓「翹二郎腿」直盯姐姐　堅持要人哄睡：想要你抱..

偷吃餅乾...小阿金擺「無辜萌臉」可憐CC緊張到眼..

毛孩顧店睡著！阿公台語告狀　 網一看笑翻：輸入法超..

沒人看我表演...柴下水3秒上岸 爸傻眼：你這樣太..

緊張柴「開機關槍」碎唸　萌Q貓奶音：我不要剪指甲啦

消瘦汪流浪2年...奇蹟「尋回主人」　撲向熟悉懷抱..

貼心小護士！聽見媽媽「哈啾」　秒送上礦泉水+衛生紙..

11年天天趴窗等門！愛犬病逝回家只剩鑰匙聲...爸..

鳥界「黑幫」當街鬥毆！白尾八哥狠壓狂啄　對手頭破血..

吃2瓶罐罐還肖想早餐？　他默默拋麵包餵浪浪：我都瘦..

又玩這個？聖上看到球球嫌無聊　「5秒入睡」自我催眠

貢丸在空中！樓下小黃卡位「眼神發亮」　萬人笑：快點..

下雨堅持出門上廁所...一路相遇全是同品種！飼主P..

叛逆阿金秀「3秒逃脫術」　見媽舉手走出...秒縮角..

奴才狂吃餅乾不分！　歐告「嘴邊瀑布」直流...餓到..

萌柴「裝箱上路」憂鬱臉坐後座　媽笑翻：誰叫的外送？

7歲愛犬突然發狠攻擊　老奶奶遭噬咬「滿手是洞」慘縫..

幫越配愛妻平反！他舉「8優點」PO美照：顏值高　1..

王大陸「黑色羽毛裝」撞臉《死亡筆記本》死神！網狂推..

被醜化成惡魔！他沉痛告白：沒有獸醫是為了想殺動物去..

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全..

台中虐童致重傷！網友「怒圍保母住處」：出來面對　警..

癌末還能衝淡水？重病父臥床收「無照片闖紅燈罰單」　..

倒數兩天！福衛七號在美發射　接棒退役福衛三號

美國「癌症村」罹癌機率高全美50倍　隔條馬路就是住..

不是比照華航！空服員「日支費150元」算法出爐　拿..

手心向上不是羞恥…嘉市寺廟團體捐款「千盞燈」助學　..

寵物動物熱門新聞

阿公告狀大家看得懂嗎？　媽求解

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

高雄浪浪撿花送農友　卻遭砸斷腿

小拉躺獒軟墊得意笑　網驚：脾氣..

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

無尾熊公路互揍　笑倒千萬人

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

主人倒地狗狗討救兵　雨中舔臉安..

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

永康交流道有狗群　2隻遭撞慘死

麻花辮妹神似艾莎　正面驚呆網友

會咬人勿近！呆萌汪疑惑：說我？

車頂竄「巨怪」伸爪滑下他險嚇尿

讀者迴響

熱門新聞

阿公告狀大家看得懂嗎？　媽求解

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

高雄浪浪撿花送農友　卻遭砸斷腿

小拉躺獒軟墊得意笑　網驚：脾氣..

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

無尾熊公路互揍　笑倒千萬人

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

主人倒地狗狗討救兵　雨中舔臉安..

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

永康交流道有狗群　2隻遭撞慘死

麻花辮妹神似艾莎　正面驚呆網友

會咬人勿近！呆萌汪疑惑：說我？

車頂竄「巨怪」伸爪滑下他險嚇尿

貓害跌倒撞昏！暖爸求情不能送養

最新影片

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

傲嬌貓「翹二郎腿」直盯姐姐　堅持要人哄睡：想要你抱抱

偷吃餅乾...小阿金擺「無辜萌臉」可憐CC緊張到眼神飄移：嚇到倫家惹

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面