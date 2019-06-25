【廣編】現在狗狗好幸福！多功能潔牙骨寵物展紛亮相　現場還有免費牙齒健診

圖、文／健綠提供

總是想給家中的毛小孩最好的，但你知道嗎？狗狗跟人類一樣需要刷牙，否則小心口腔問題悄悄找上門，即將登場的寵物展，不僅有越來越多口味、功能的潔牙骨任君挑選，健綠潔牙骨還提供免費牙齒健診，確保家中狗狗的口腔健康。

▲挑選狗狗潔牙產品，一定要認明VHOC標章。

談到每天幫狗狗刷牙，可是許多飼主心中不可企及的目標，除了生活忙碌，每次想好好幫狗狗刷牙，總會面臨狗狗極力抵抗，加上狗狗的頭型與口腔較深 刷牙不一定能清潔口腔深處，不少飼主會用狗狗愛吃的潔牙骨，作為口腔清潔的輔助品。

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而市面上潔牙骨種類眾多，業者推出諸多新口味搶市，除了最受歡迎的綠色自然蔬果口味，也有薄荷、藍莓等新口味讓狗狗嘗鮮，甚至針對對麩質過敏的寵物，也能選擇無穀成分的潔牙骨，如狗狗過胖要控制卡路里，可選有低卡標示的潔牙骨，一樣能享受美味又維護口腔健康。但不管怎麼選，特別要注意選擇不含防腐劑、沒有過多添加物的潔牙骨，才能常保狗狗健康。

專家也提醒，選擇潔牙骨最重要是按狗狗的體型，大狗可選擇較大尺寸的潔牙骨，小型狗則餵食較小的潔牙骨。而有些飼主會有錯誤觀念，讓狗狗啃咬牛皮骨、起司棒、磨牙玩具..等，以為就能預防牙菌斑產生。其實狗狗的琺瑯質較人類薄，過硬的潔牙產品可能會讓狗狗牙齒斷裂，過軟又無法達到潔牙效果，應挑選軟硬適中的產品才有助益。

若不知如何選擇，美國有專門把關動物潔牙產品的口腔健康醫學會，通過他們科學認證能控制牙菌斑與牙結石的產品，才能在包裝印上「VOHC」標籤，建議飼主在挑選潔牙產品時，認明「VOHC」標章才能真正有效保護狗狗的口腔健康。

專家也提出保健牙齒三部曲，能有效保健狗狗口腔健康。

＊每天1根潔牙骨

＊每天刷牙1次

＊1年至少給獸醫檢查1次

若不知道狗狗的口腔狀況，業者健綠潔牙骨也推出免費狗狗牙齒健診， 7/5 (五) 起至7/8 (一) 止在台北寵物展南港展覽館一館，邀請獸醫師進行免費牙齒健診，飼主只要到現場，尋找毛孩健康小棧報名即可參加活動，健檢完成後，還能得到一份試吃包，貼心守護家中毛小孩的口腔健康。



▲ 7/5～7/8在台北寵物展南港展覽館一館，有獸醫師進行免費牙齒健診喔，快帶狗狗去！