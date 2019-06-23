是時候打破這些迷思了！你的狗狗其實不喜歡剃毛

▲養了狗狗之後，當然要全心愛牠，但是你真的了解你的狗狗嗎？（圖／取自pixabay）

生活中心／綜合報導



養了狗狗之後，牠就成為家中的一份子，你也已經準備好要給牠最棒的生活，但是，你真的了解你的寵物嗎？不管你是正準備要養狗，或是已經養了很久，這些常見的迷思你是否都還當成是真理呢？是時候打破它了！狗狗跟你想得不一樣！

1.狗狗打哈欠就是想睡覺

有時候會看到狗狗在打哈欠，大部分的毛爸毛媽都會認為是因為牠們覺得無聊、或是想睡覺了，不過打哈欠這個舉動，其實還能幫助狗狗減緩焦慮或是消除壓力喔。

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下次看到狗狗打哈欠，不要再只會叫牠去睡覺啦～

▲看到狗狗打哈欠，不一定就代表牠們想睡覺喔，不要把你自己的習慣套用在狗狗身上啦。（圖／取自pixabay）

2.狗狗如果舔拭自己的傷口可以加速復原

很多人認為狗狗如果受了傷，自己舔拭自己的傷口，會讓傷口減緩疼痛，甚至加速復原，不過這種想法可是大錯特錯！

狗狗平常並沒有在刷牙，日常生活中也常會舔舐地板或戶外的物品，所以牠們的口腔內是存有很多細菌的，如果舔拭傷口，反而容易造成感染、惡化的情形，所以如果愛牠們，請尋求專業醫療協助，千萬不要讓牠們舔拭自己的傷口喔。

▲如果你的狗狗受傷了，千萬不要讓牠們舔舐自己的傷口，可能會造成感染。（圖／取自pixabay）



3.讓狗狗吃生肉比吃飼料來得健康

有許多飼主認為狗狗應該要牠們的近親狐狸一樣吃生肉，但是牠們忽略了一件事，人類跟狗共同生活的歷史已有千年，狗狗的生活習性早已不是野生的生活方式，牠們的飲食習慣也有很大改變。再者，生肉其實不足以提供狗狗所需的全部營養喔！

▲你以為讓狗狗吃生肉最好？其實狗狗的飲食習慣早已改變。（圖／取自pixabay）



4.天氣好熱，讓狗狗剃毛會比較涼快

夏天到了，你正準備給家中的狗狗剃毛嗎？或是在路上看到剃毛的狗狗都會驚呼「卡哇伊～」許多飼主會認為天氣熱得時候狗狗一身毛如果剃得乾乾淨淨，會讓牠們涼快許多，但是在大部分的案例中，這並不正確。

狗狗的毛齊時會隨著季節增厚或掉毛，如果狗狗的毛被剃光，反而會造成牠們新長出來的毛變得捲曲喔！如果愛牠，還是讓牠保留帥氣的毛髮吧！

▲有一種熱，叫主人覺得狗狗熱。夏天到了，路上開始出現很多被剃毛的狗狗，但是這對牠們來說，恐怕一點幫助都沒有。（圖／取自BrightSide）



5.狗狗穿鞋超時尚，好看之餘對並沒有任何幫助

其實在某些情況下，幫狗狗穿鞋子是有必要的！雖然狗狗自己可以適應大自然，但是某些家犬的爪子比其他狗狗敏感，所以如果在滾燙的柏油路上，還是需要給狗狗套上鞋子，保護牠們可愛的腳腳～

6.要知道狗狗有多愛主人，就看牠迎接你進家門時有多興奮

每天一進門，看到你的狗狗衝上來迎接你、大叫、繞圈圈、或甚至是興奮到閃尿，你就覺得牠實在是一隻愛主人的好狗狗！但如果你的狗狗非常冷靜，只是輕微搖搖尾巴，你就覺得牠好像沒那麼愛你嗎？

醒醒吧，就像人也有熱情跟冷靜的性格，無論是瘋狂的愛還是默默的愛，那都是愛啊～不要再誤會牠們啦。

▲左邊是愛你的狗，右邊也是愛你的狗。（圖／取自BrightSide）



7.如果狗狗的鼻子乾乾的，那就代表牠生病了！

想知道狗狗的健康狀況只要看鼻子就對了，如果狗狗的鼻子濕濕的，就表示沒問題，如果鼻子乾乾的，就要快點帶去看醫生？

其實鼻子濕濕並不是絕對代表健康喔！如果觀察到狗狗的鼻子有破皮或是上面覆蓋異物，那有可能是感染了鼻炎。而且如果想知道狗狗的健康狀況，飼主其實應該多注意狗狗的食慾，而不是鼻子濕不濕。

8.看見狗狗搖尾巴一定表示牠很開心而且很友善

狗狗尾巴搖得越快表示牠越開心越友善？這應該是最常見的誤解了。

除了尾巴之外你應該注意其他的肢體動作，如果狗狗圍繞著你緩慢走動，或是身體動作很小，只微微擺動尾巴，那也有可能是牠正在警戒，準備要攻擊你，千萬不要看到狗狗搖尾巴就想上去摸一把呀。

9.流浪狗比純種狗健康

這也是一個常見迷思！許多飼主會認為純種狗比較容易生病，而流浪狗則因為在街頭生活而抵抗力較佳，其實除了某些特定遺傳疾病外，無論純種狗或是流浪狗，也都會罹患相同疾病，所以不要再相信沒有根據的說法啦。

10.如果狗狗亂尿尿，要把牠的鼻子湊過去，讓牠知道自己做錯了

想要教狗狗在正確的地方尿尿，就應該在牠亂尿尿的時候，把牠的鼻子湊過去，讓牠知道自己做錯了？

這題的答案可能會讓飼主崩潰，如果你在狗狗亂尿尿的時候用這種做法，反而會造成反效果，狗狗可能因此更確信「這裡可以尿尿」呢！

以上這些迷思你中了幾個呢？不管你相信了多久，現在都是時候丟掉啦！寵物就像小孩一樣，需要用心相處、觀察，不過有這麼多眉角，還是讓人覺得，為什麼沒有人發明狗狗翻譯年糕啦～