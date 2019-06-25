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北市信義區路邊撿到保育食蛇龜　暖男驚見牠殼裂流血愛心大激發

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▲▼二級保育類－食蛇龜。（圖／網友提供）

▲民眾撿到受傷的二級保育類食蛇龜。（圖／網友提供）

記者孫于珊／台北報導

因長期受到盜獵和棲地破壞，已「瀕臨滅絕」的食蛇龜竟然出現在馬路上！台北市信義區一名林姓男子6月14日上午，意外在路邊看到一隻15公分的烏龜，仔細一瞧，發現竟是珍貴稀有的二級保育類動物「食蛇龜」！且龜殼有裂痕並流著鮮血，但活動力還不錯，林男認為，可能是被車子碾到而受傷，因此愛心大噴發，將牠撿起送往動物醫院治療，並主動聯繫動保單位處理。

林男表示，他在虎林街132巷路邊拾獲食蛇龜，並直覺一定是附近鄰居的寵物，但情急之下，只好先將負傷的阿龜帶去看醫生。醫生幫阿龜打了針，並把裂掉的龜殼塗上透明膠等待密合，還說每兩週要帶阿龜回診檢查，因為還屬於暫時觀察期。

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▲▼二級保育類－食蛇龜。（圖／網友提供）

▲上藥後的食蛇龜，已無流血。（圖／網友提供）

北市動保處產業保育組組長林立容表示，食蛇龜是台灣唯一一種陸棲行龜類，生活不需要水，屬於動物保護法規定的二極保育類動物，特徵是眼睛後方有黃色條紋，肚子上有一條韌帶，因此腹甲和背甲可以完全密合。

並呼籲民眾若有撿到或發現任何動物，都可第一時間通報地方政府，相關單位將會派動物救援隊出動，將動物帶回給專業獸醫檢查，確認牠身體狀況無虞就會野放；若牠需要醫療，也會送至動物醫院診治，確認牠完全康復之後才野放。倘若民眾私自帶回家，恐將觸犯野生動物保育法之獵捕野生動物，可能被判6個月以上5年以下有期徒刑，且得併科20萬至100萬罰金。

▼北市動保處產業保育組組長林立容。（圖／記者孫于珊攝）

▲▼北市動保處產業保育組組長林立容。（圖／記者孫于珊攝）

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