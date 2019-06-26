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愛犬散步被吐檳榔汁「眼周泛紅」　網友兩派論戰：檢討被害者？

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▲▼愛犬散步被吐檳榔汁「眼周泛紅」　網友兩派論戰：檢討被害者？（圖／翻攝自爆料公社）

▲狗狗在自家庭院前晨運，遭到不明人士吐檳榔汁。（圖／翻攝自爆料公社）

寵物小組／綜合報導

不喜歡也請不要欺負牠！日前一名網友分享，家裡的貴賓狗外出晨跑，遭到不明人士朝身體吐檳榔汁，氣得他PO文抱怨。貼文一出來卻引起網友兩派論戰，也有人跳出來打圓場，直呼「為何要檢討被害者？」

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一名吳姓飼主在爆怨公社分享自家毛孩被欺負的經過，「明明就是一隻單純的紅貴賓，早上都會自己出門晨運，在自家住宅前院，今早回來就不知名人士路人路過吐檳榔汁，眼睛也有，它只不過是隻單純的毛小孩而已...怎麼忍心下毒手？」只見狗狗的身上和眼周泛紅，身體大面積殘留著檳榔汁，垂下眼睛露出無辜的神情，讓看了相當心疼。

事後這篇貼文引起兩派論戰，有人認為飼主不應該放任狗狗獨自在外晨運，「吐檳榔的有病有問題，但當時你人在哪裡？如果你在場，對方敢這麼做嗎？」、「狗狗自己出去晨運？是否先影響到用路權而被吐檳榔或是屎尿在別家門口，確實要好好調監視器看看」、「又是一個不牽繩的」、「是放養？」。

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也有人幫飼主打抱不平，「狗狗在自家庭院晨運被吐檳榔汁，卻要飼主反省？這邏輯真的很妙」、「都吐到家裡來了怎麼忍住一把火？」、「檢討被害者的幹念？笑了」、「監視器架起來，哪天狗狗遇到危險」、「真的祝亂吐檳榔汁的嘴巴爛掉」、「這種人真的很沒有水準」。

事實上，檳榔中的微量檳榔鹼，可幫狗驅除體內害蟲，但過量則會中毒，若是狗狗眼睛不小心沾到的話，可以先用生理食鹽水沖洗，再帶到動物醫院檢查，請醫生判斷是否有需要點眼藥水治療。

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關鍵字： 紅貴賓狗檳榔汁公德心被害者

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