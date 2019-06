釣到「巨大怪金魚」開心合影...問專家才知：超珍貴突變百歲物種！

實習記者陳妙津/綜合報導

美國男子傑森日前在明尼蘇達州的布雷納德湖釣魚,卻意外捕獲一尾長91公分、重14公斤,而且通身橙色的的大金魚,還興奮與魚合影,為了瞭解魚的重類,特地向當地專家請教,結果竟得知這尾「大金魚」是突變後的「大嘴水牛魚(bigmouth buffalo fish)」,年紀還已經破百,相當罕見。

