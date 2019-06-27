釣到「巨大怪金魚」開心合影...問專家才知：超珍貴突變百歲物種！

實習記者陳妙津／綜合報導

美國男子傑森日前在明尼蘇達州的布雷納德湖釣魚，卻意外捕獲一尾長91公分、重14公斤，而且通身橙色的的大金魚，還興奮與魚合影，為了瞭解魚的重類，特地向當地專家請教，結果竟得知這尾「大金魚」是突變後的「大嘴水牛魚（bigmouth buffalo fish）」，年紀還已經破百，相當罕見。

Giant 'GOLDFISH' found in US lake is actually '100-year-old' mutant bigmouth buffalo weighing 32 pounds https://t.co/zyI1bbZyCU — Daily Mail US (@DailyMail) 2019年6月21日

據《福克斯新聞》報導，33歲的傑森（Jason Fugate）和朋友去年4月底時，至明州布雷納德湖（Brainerd Lakes）一起釣魚，捕撈到一尾外觀奇特的「大金魚」，身長91公分、重達14公斤，兩人還興奮合照，不過因為顏色的緣故，兩人辨認不出「大金魚」是什麼品種，此事還登上當地媒體。

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為了瞭解「大金魚」的真實身分，傑森求助於北達科塔州立大學的專家埃里（Alec Lackmann）。近日研究結果出爐，埃里指出，「大金魚」其實是尾突變後的「大嘴水牛魚（bigmouth buffalo fish）」，而且經過檢查魚的耳石（魚內耳的鈣結構）後，發現這尾魚其實至少有100歲了，通常這種魚類身覆深灰色鱗片，年齡可能讓「大金魚」有了耀眼顏色。

▲普通的大嘴水牛魚外型就已非常巨大。（圖／翻攝自維基百科）

曾見過110歲大嘴水牛魚的埃里博士表示，「牠的顏色讓我很震驚，過去我曾見過數尾大嘴水牛魚，只有牠是這種顏色，可能是因為在生命週期中累積了許多東西，讓魚有了如此明亮的橙色。」

傑森得知此事後也很意外，表示「如果一開始就知道，自己絕對不會捕撈這條魚」。雖然「大金魚」已經無法回到湖中，但已經在傑森朋友的幫助下製成標本。