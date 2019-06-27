米克斯天黑掉5公尺山溝　志工「愛媽」翻牆找棧板神救援

▲小米浪掉入山溝內，愛狗志工前往救援。（圖／陳玟均提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市山腳路5段， 25日晚間有1隻白色的米克斯犬掉入大約5公尺的深溝內，讓愛狗人士非常擔憂，深怕大雨後會將牠沖走帶走生命，不知該如何才能將牠救起，情急下翻牆跟人借了「棧板」，看到小米浪睜著咕嚕的大眼睛隨著棧板走出來，大夥才鬆了一口氣，趕緊用雙手懷抱著，1人1手接力爬上溝岸。

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在員榮醫療體系上班的愛媽志工陳玟均說，當天聽到小米浪掉在溝內，下班制服來不及換便秒衝到現場，天已經黑了，從岸上看到白色的小米浪隱身在草叢內，水溝將近2樓層深，要怎麼下去救牠啊，想了好久，還好有神隊友志工姐姐陳淑珍夫妻幫忙，還翻牆去拿獒友林志龍大哥家的棧板，就這樣放好棧板，踩爬下水溝，手裡拿了塊肉，開始搜救小米浪的工作。

陳玟均說，說也奇怪，肉似乎無法吸引牠的注意，原來蕭姓愛媽、清水岩寺師姐才剛餵食完畢，難怪可愛的小米浪一點都不餓，只能用柔性攻勢，喚了一聲「小白，來！」，小米浪還朝她露出笑容走向前，隨著她的手勢，一把捧起15公斤的小白，將牠救上岸。

▲小米浪被安置在動物醫院。

小米浪是母的成犬，因此志工們先將牠送動物醫院安置，等牠結紮，傷口癒合，再交予愛媽和師姐等人繼續照顧，志工陳玟均說「我們不富有，問自己能給什麼，我們可以，你們一定可以」，護生這條路很長，需要同理心讓大家一同守護。

▲小米浪掉入山溝內。

▼陳玟均捧著小米浪，蹣跚的步出山溝。

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